Grau statt Orange: Donald Trump zeigt sich im Natur-Look

Donald Trumps neue Natürlichkeit: Der US-Präsident zeigt sich mit ergrauten Haaren. Die Twitter-User haben Freude daran.

In der Corona-Krise mussten viele Menschen wochenlang ohne Friseur auskommen. Und offenbar verzichtet auch US-Präsident Donald Trump (74) derzeit auf bestimmte Haarstyling-Produkte. Zwar trägt er weiter seine markante Trump-Frisur, seine Haare sind nun aber deutlich grauer als zuvor.

Als Trump am Dienstag im Rosengarten des Weißen Hauses sprach, erregten daher nicht nur die politischen Themen, zu denen er Stellung bezog, Aufmerksamkeit. Auf Twitter wunderten sich viele User über den neuen natürlichen Look des Präsidenten. „Sind meine Farben im Fernseher durcheinandergeraten oder hat Trump endlich aufgehört, seine Haare so schrecklich orange zu färben?“, ist auf dem Kurznachrichtendienst unter anderem zu lesen. Oder: „Seine Haare sind ja gar nicht mehr gelb.“

Ein weiterer User meint: „Es scheint, als habe Trump die beste Entscheidung seiner Präsidentschaft getroffen … er hat aufgehört, sich die Haare orange zu färben.“ Oder will sich der US-Präsident nun „ernst“ geben, wie in einem weiteren Kommentar zu seinen grauen Haaren spekuliert wird? Ob Trump bei seinem neuen Look bleibt, werden seine nächsten Auftritte zeigen…

It seemsTrump has made the best decision of his presidency thus far…stopped dying his hair orange #Trump pic.twitter.com/VGfn6OorIa — Jibba Jabba (@JibbaJabb) July 14, 2020

Why is Trump's hair sometimes grey? Is that supposed to be "serious Trump"? — SeeDubYo (@wolsson) July 14, 2020

(hub/spot)