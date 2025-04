Musik Green Day kündigen erweiterte Deluxe-Edition von ‚Saviors‘ mit neuen Tracks an

Green Day - Good Morning America 2024 Summer Concert Series - Simon Lindenblatt/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2025, 18:00 Uhr

Green Day veröffentlichen eine erweiterte Deluxe-Edition ihres Albums ‚Saviors‘ aus dem Jahr 2024 mit sieben zusätzlichen Tracks.

‚Saviors (édition de luxe)‘ soll am 23. Mai erscheinen und enthält den bisher unveröffentlichten Song ‚Smash It Like Belushi‘, der ab sofort zum Streamen verfügbar ist. Es gibt vier weitere neue Songs, ‚F*** Off‘, ‚Ballyhoo‘, ‚Underdog‘ und ‚Stay Young‘, sowie akustische Versionen von ‚Suzie Chapstick‘ und ‚Father to a Son‘.

‚Saviors‘ brachte den Pop-Punk-Veteranen – Billie Joe Armstrong, Tre Cool und Mike Dirnt – eine Grammy-Nominierung für das beste Rockalbum ein und Green Day befinden sich derzeit auf ihrer ‚Saviors World Tour‘, die im September 2025 endet.

Erst kürzlich machte Frontmann Billie Joe Schlagzeilen, als er erzählte, dass „das verdammte A***loch“ Perry Farrell nicht wollte, dass Green Day 1994 auf dem Lollapalooza-Festival spielten. In dem neuen Buch ‚Lollapalooza: The Uncensored Story of Alternative Rock’s Wildest Festival‘ erzählten der ‚American Idiot‘-Hitmacher und der damalige Bühnenmanager der Veranstaltung, John Rubeli, dass der Frontmann von Jane’s Addiction dagegen war, Green Day in sein tourendes Alternative-Festival miteinzubeziehen – weil er dachte, sie seien eine fabrizierte Boyband. John teilte mit: „Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass Perry eine Band zurückgedrängt oder ein Veto eingelegt hat – außer bei Green Day. Er sagte: ‚Das ist eine Boyband. Ich will keine Boyband buchen.'“ Billie Joe erinnerte sich: „Perry war ein verdammtes A********loch, geradeheraus.“

Trackliste von ‚Saviors (édition de luxe)‘

1. The American Dream Is Killing Me

2. Look Ma, No Brains!

3. Bobby Sox

4. One Eyed Bastard

5. Dilemma

6. 1981

7. Goodnight Adeline

8. Coma City

9. Corvette Summer

10. Suzie Chapstick

11. Strange Days Are Here to Stay

12. Living in the ’20s

13. Father to a Son

14. Saviors

15. Fancy Sauce

16. Smash It Like Belushi

17. Stay Young

18. F*** Off

19. Ballyhoo

20. Suzie Chapstick (Acoustic)

21. Father to a Son (Acoustic)

22. Underdog*