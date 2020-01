Green Day wollen bei einem Fan Zuhause Album-Release feiern

Green Day haben einen Location-Aufruf an ihre Fans gestartet. Nicht mehr lange, dann will die amerikanische Punkrock-Band Green Day endlich ihr neues Album ‘Father Of All…‘ auf den Markt bringen. Doch dafür sind sie auf die Hilfe ihrer Fans angewiesen, wie Frontmann Billie Joe Armstrong jetzt laut ‘Mix1’ in einem Instagram-Video ankündigte:

„Es sieht so aus, als würde unser Album in einem Monat oder so herauskommen, deswegen planen wir ein paar Sachen… einige Überraschungen. Worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist: Hat einer von euch einen relativ großen Garten, in dem wir eine Gartenparty abhalten können?“

Irgendwo in Kalifornien

Und weiter: „Irgendwo, wo wir in eurem Haus oder eurer Garage oder eurem Garten spielen können? Oder vielleicht in einer Scheune oder einer Kirche oder dem Parkplatz einer Kirche?“ Wichtig sei ihnen nur, dass sich die Location in Kalifornien befinde.

Wie aufgeregt die Musiker vor der Veröffentlichung sind, machte Bandmitglied Tre Cool von Green Day kürzlich im Interview mit ‘Kerrang!’ deutlich: „Das fühlt sich definitiv wie ein anderes Kapitel an. Wir brennen und wollen rausgehen. Bis jetzt haben wir verdammt nochmal nur jeder einzelnen Person ins Gesicht gelogen. ‚Also, was macht ihr Jungs so?‘ ‚Uh, weißt du, nichts…‘ Wir sind so verdammt glücklich, darüber zu sprechen. Es ist einfach solch ein lästiges Geheimnis. Wir haben diese Platte, auf die wir so stolz sind, und wir wollen sie einfach für jeden spielen.“