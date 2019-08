Greta Thunberg ein „Supermodel“? …. und Detlef Steves tobt

Dienstag, 13. August 2019 12:13 Uhr

Eva Herzigova findet die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (16) ganz toll. Sie verändere die Welt, meint das ehemalige Topmodel etwas übertrieben.

Aus Sicht des früheren tschechischen Topmodels Eva Herzigova (46) gibt es heute keine Supermodels mehr wie in den 90ern, dafür aber Menschen mit Stimme. „Models bekommen heute mehr Beachtung für das, was sie sind – und was sie sagen“, sagte Herzigova dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Ein Beispiel für ein heutiges Supermodel hat sie auch: „Greta Thunberg ist ein Supermodel, sie war auf dem Cover der ‚Vogue‘. Es ist großartig, was sie in ihrem Alter schon erreicht hat. Jeder Politiker kennt sie, sie verändert die Welt. Sie verkörpert das, was ein Supermodel heute haben muss. Das hat eben nicht mehr nur mit Ästhetik zu tun.“

Detlev Steves ist genervt

Letzten Samstag besuchte die 16-jährige Klimaaktivistin den Braunkohletagebau Hambach. Ihre Reaktion laut Medienberichten: „Es war so gewaltig, so verheerend und es macht mich irgendwie traurig“, so die 16-Jährige. TV-Jähzorn-Legende Detlef Steves zeigt sich schwer genervt. In einem Facebookpost tobte er: „Jetzt reicht’s mir! Eine 16-Jährige beweint den Hambacher Forst? Die sollte lieber beweinen, dass ihr Freund auf einer Party mit ner anderen geknutscht hat oder dass sie keine Karten mehr für Pink bekommen hat!“Und weiter: „Nur noch mal zum Klarstellen: Klimaschutz ja, aber nicht von jemandem, der meint, der Messias zu sein mit 16.“ (dpa/KT)

Greta Thunberg ein Supermodel? Ja, finde ich auch. Nee also, davon ist sie weit entfernt! Das Kind interessiert mich nicht. Abstimmen Ja, finde ich auch. 0%, 0 votes Nee also, davon ist sie weit entfernt! 100%, 1 vote Das Kind interessiert mich nicht. 0%, 0 votes View questions