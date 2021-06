„Grey’s Anatomy“-Reunion: Ellen Pompeo beim Abendessen mit Ex-Kollegen

In der dritten Staffel von "Grey's Anatomy" standen sie erstmals gemeinsam vor der Kamera: Justin Chambers, Ellen Pompeo und Eric Dane (v.l.). (jru/spot)

13.06.2021 18:15 Uhr

Dieses Wiedersehen lässt Fanherzen höherschlagen! Die "Grey's Anatomy"-Stars Ellen Pompeo, Justin Chambers und Eric Dane haben sich zum Abendessen getroffen.

Über dieses Zusammentreffen dürften sich einige „Grey’s Anatomy“-Fans gefreut haben. Die Hauptdarstellerin der Serie, Ellen Pompeo (51), teilte in ihrer Instagramstory Videos eines gemeinsamen Abendessens mit ihren ehemaligen Serienkollegen Justin Chambers (50) und Eric Dane (48).

In einem Video filmte die Meredith-Grey-Darstellerin sich und Eric Dane, wie sie zusammen an einem Tisch sitzen. Dann tauchte Justin Chambers, der in der Serie über viele Staffeln Alex Karev verkörpert hat, im Hintergrund auf. Der erblondete Schauspieler warf sich theatralisch eine Serviette über den Arm und fragte Dane und Pompeo: „Was würden Sie gerne zu Abend essen?“

Eric Dane und Justin Chambers sind nicht mehr Teil der Serie

Anschließend veröffentlichte Pompeo noch ein Video der beiden Schauspieler, wie sie mit ihr gemeinsam am Tisch sitzen. Auf Twitter freuten sich zahlreiche „Grey’s Anatomy“-Fans über die überraschende Reunion der Schauspieler. Während Eric Dane erst zu Beginn des Jahres in einer Traumsequenz in der Serie als Mark Sloan zurückgekehrt war, war Justin Chambers seit 2019 nicht mehr zu sehen.

Der Schauspieler hatte seit seinem Ausstieg aus der Serie auch nichts mehr in seinen sozialen Medien gepostet. Umso überraschender war für Fans wohl auch sein neuer Look: Er trägt nun einen Schnauzer und blondes statt braunes Haar. Auf Twitter schrieb eine Nutzerin beispielsweise: „Justin Chambers, die Welt hat dich vermisst!“ Ein anderer scherzte: „Justin Chambers ist BLOND und ich muss jetzt erst einmal klarkommen“.

Kehrt Justin Chamber zu „Grey’s Anatomy“ zurück?

Ob Justin Chambers zu „Grey’s Anatomy“ zurückkehren wird, ist unklar. Der Schauspieler hatte die Serie 2019 verlassen, um sich auf neue Projekte zu konzentrieren. Laut Informationen der Seite „US Weekly“ hält ihm Serienmacherin Shonda Rhimes (51) die Möglichkeit offen, jederzeit zurückzukehren.