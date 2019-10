„Grill den Henssler“: 10. Staffel startet Ende Oktober

Bei Vox heißt es ab dem 27. Oktober um 20:15 Uhr wieder: „An die Kochtöpfe, fertig, los!“, denn der Sender kündigte heute fünf neue Folgen von „Grill den Henssler“ an. Mit dabei auch wieder Galionsfigur Steffen Henssler (47), Moderatorin Annie Hoffmann (35) und auch die Jury besteht aus den üblichen Verdächtigen: Reiner Calmund (70), Mirja Boes (48) und Christian Rach (62). Neu sind allerdings wie immer die Kandidaten, die gegen den Profi-Koch antreten. Außerdem kündigte der TV-Sender noch eine Spezialsendung an.

Zu Steffen Hensslers Herausforderern in der 10. Staffel zählen unter anderem Designerin Barbara Becker (52), Schlagersängerin Vanessa Mai (27) und „GZSZ“-Sternchen Valentina Pahde (25). Im Gegensatz zu dem TV-Koch erhalten die Duellanten auch Unterstützung von unterschiedlichen Profi-Köchen. Zu den Koch-Coaches der neuen Staffel gehören unter anderem Größen wie Christan Lohse (52), Ali Güngörmüs (42) und Juan Amador (50).

Kids-Special mit Mini-Juroren

Eine Spezialfolge wird es am 17. November zu sehen geben, eine richtige Premiere sogar. Im „Grill den Henssler Kids-Special“ wird Steffen Henssler gemeinsam mit Kindern gegen die Promis am Herd antreten. Auch das Juroren-Trio bekommt Mini-Doppelgänger zur Seite gestellt, die die gekochten Gerichte gemeinsam mit den alteingesessenen Juroren bewerten werden. Das alles passiert natürlich nicht einfach nur so zum Spaß, sondern erfüllt auch einen noblen Zweck. Das Spezial findet zu Gunsten des „RTL-Spendenmarathons“ und der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ statt.

Das Hensslersche Brimborium gibt es ab dem 27. Oktober wieder immer Sonntags um 20:15 Uhr auf Vox zu sehen.