„Grill den Henssler“: Auftakt mit folgenschwerer Dessert-Wette

In der Auftaktfolge der neuen Staffel der VOX-Show „Grill den Henssler” heute Abend um 20.15 Uhr wird es direkt aufregend. Neben Insider-Wissen zur Hochzeit von Heidi Klum (46) und ihrem Gitarristen-Freund erwartet die Zuschauer auch gleich der erste Wetteinsatz von Gastgeber Steffen Henssler (47), der ihn noch teuer zu stehen kommen wird.

Am Herd stehen in der ersten von insgesamt fünf neuen Folgen „GZSZ”-Star Valentina Pahde (25) für die Vorspeise, Sänger Sasha (47) kocht den Hauptgang und Fußballlegende Mario Basler (50) fordert mit dem Dessert-Gang heraus. Professionelle Unterstützung erhalten die Kochjünger von Drei-Sterne-Koch Juan Amador (50) und so verspricht es ein heißes Duell zu werden.

Geständnisse bei Salat

Valentina Pahde steht als Sunny Richter bereits seit 2015 für „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten” vor der Kamera. Nebenbei hilft sie momentan noch im Feinkostladen ihrer Familie in München aus. Viel Freizeit scheint die Blondine also nicht zu haben, was auch Moderatorin Annie Hoffmann (35) aufzufallen scheint. Die fragt am Herd direkt mal nach, ob die 25-jährige noch zu haben ist. „Ich bin jetzt zum dritten Mal hier und jedes Mal werde ich das gefragt. Aber ich bin tatsächlich immer noch Single”, erklärt sie. Mario Basler lauscht interessiert und will dann auch von Annie wissen, ob sie noch auf dem Markt ist. Die Antwortet flux und frei „Ja, bin ich“. Von Valentina gibt es zur Vorspeise „Salat mit Burrata und getrüffelter Pfifferlings-Zigarre“.

So war es als Gast bei Heidis Hochzeit

Während Sasha die Hauptspeise zubereitet, verwickelt ihn die 35-jährige Model-Moderatorin in ein Gespräch und will wissen, wie es als Gast bei Heidi Klums Hochzeit mit dem Zwillingsbruder von Bill Kaulitz (30) war. „Es war groß, aber sehr familiär“, berichtet der 47-jährige. „Es war eine sehr schöne Hochzeit, sehr romantisch. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein.” Doch Sasha war nicht nur Gast, sondern sollte auch performen. „Sie haben sich ein Lied für ihren Hochzeitstanz von mir gewünscht, das heißt ‚Du fängst mich ein‘ – ein Song, den ich für meine Frau geschrieben habe.“, so der Popsänger. Die Blondine bohrt nach und will wissen, ob der ,Dick Brave and the Backbeats’-Sänger sehr aufgeregt war. „Ich weiß, dass der Song ihnen was bedeutet, deswegen war es noch mal ein bisschen aufregender. Gerade weil es der Hochzeitstanz war – da war ich schon sehr angespannt“, gibt er offen zu. Sasha will die Jury mit seinem Hauptgang „Striploin mit Kürbis und Bratkartoffeln“ begeistern.

Mirjas Kleid wird zum Wetteinsatz

„Ich will dich zerstören“ lautet Mario Baslers Kampfansage an den selbsternannten Koch-King Steffen Henssler. Das lässt der 47-jährige natürlich nicht auf sich sitzen und kontert lässig: „Der Tag muss erst erfunden werden.“ Doch der selbstbewusste TV-Koch belässt es nicht dabei – eine Wette muss her. „Um den Druck noch auf mich selbst zu erhöhen: Wenn ich das Dessert verliere, koche ich nächste Woche im Kleid von Mirja Boes.“ Wenn er da mal nicht zu voreilig war – während der Zubereitung passiert ihm nämlich ein folgenschwerer faux pas. Mario kredenzt „Waffeln mit Ananas“ zum Dessert.

Am Ende werden wie immer die Juroren Reiner Calmund (70), Mirja Boes (48) und Christian Rach (62) über Erfolg oder Misserfolg bestimmen. Wer die Spannung nicht mehr aushält hat schon jetzt die Möglichkeit, sich die Folge bei TVNOW anschauen. Außerdem gibt es auf den Social-Media-Accounts zur Sendung exklusive Einblicke in die beliebte Kochshow.