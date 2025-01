Mit allen Lieben in den Bergen Nach Nierenstein-OP: Giovanni Zarrella erholt sich im Familienurlaub Giovanni Zarrella genießt nach seinen Nierenstein-Eingriffen Zeit mit seinen Liebsten. Wie auf Instagram zu sehen ist, ist die Familie in die Nähe der Zugspitze gefahren. Dort lassen sie es sich in einem Hotel mit großem Spa-Bereich gut gehen.