Grill den Henssler: Endlich neue Folgen!

Freitag, 2. August 2019 00:17 Uhr

Früher als geplant: Ab 18. August ist „Grill den Henssler Sommer-Specials“ wieder da. Die Show geht in vier neuen Folgen mit 14 Prominenten an den Start. Doch ein bitterer Beigeschmack bleibt. Obwohl sich Gerüchte darum rankten, dass es bei den BBQ-Battles ein Wiedersehen mit Ex-Moderatorin Ruth Moschner (43) geben könnte, wurde nun Nachfolgerin Annie Hoffmann (35) als Frau des Abends bestätigt.

Die Herausfordernden

Herausgefordert wird Spitzenkoch Steffen Henssler (46) unter anderem von Comedian Oliver Pocher (41), DJ Jan Leyk (34) und „Hot oder Schrott“-Ikone Detlef Steves (50), die bereits in einem vergangenen Sommer-Special von „Grill den Henssler“ bewiesen haben, dass sie die Grillzange gut im Griff haben. Auch Unternehmerin und „Die Höhle der Löwen“-Investorin Dagmar Wöhrl (65), Politiker Wolfgang Bosbach (67) mit Tochter Caroline (29), Moderator Jan Köppen (36), Handballnationalspieler Silvio Heinevetter (34) sowie die Musiker und „Sing meinen Song“-Teilnehmer Daniel Wirtz (43) und Johannes Oerding (37) treten gegen den Koch mit der pinken Jacke an. Außerdem mit dabei sind Schauspieler Felix von Jascheroff (36), Profi-Tänzerin Motsi Mabuse (38), Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (27) und Moderatorin Laura Karasek (37), die sich ebenfalls dem Wettkampf am Grill stellen wollen.

Quelle: instagram.com

Die Coaches

Neben neuen Gesichtern wird auch die Kulisse eine andere sein. Statt im bekannten Studio in Köln, wird bei den Sommer-Specials auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg unter freiem Himmel, komplett ohne Strom und über offener Flamme um die Wette gegrillt – kein Herd, kein Backofen, nur richtig, echte Holzkohlegrills. Aber damit nicht genug: Um die kritische Jury zu überzeugen, greifen Steffen Henssler und seine Herausforderer auch auf unkonventionelle Grillmethoden zurück. Unterstützung bekommen die Promis bei ihrem Versuch, „den Henssler zu grillen“, dieses Mal von den Koch-Coaches: Sascha Stemberg (40), Stefan Marquard (55), Ali Güngörmüs (42) und Christian Lohse (52).

Die Jury

Ob es den Stars gelingt, die kompetente Jury bestehend aus Urgestein Reiner Calmund (70), Sternekoch Christian Rach (62) sowie Comedian und Gastronomin Mirja Boes (47) zu überzeugen? Für welches Gericht werden die Juroren am Ende Feuer und Flamme sein? Und welche Kombination aus Profi und Promi ist so richtig im Glutrausch und kann am Ende das Preisgeld für den guten Zweck kassieren? Das zeigt VOX ab dem 18. August 2019 in vier Folgen immer sonntags um 20:15 Uhr.