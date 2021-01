10.01.2021 19:00 Uhr

Grimes: Die Frau von Elon Musk hat sich mit Covid-19 infiziert

Die kanadische Sängerin und Musikproduzentin Grimes hat sich mit Covid-19 infiziert.

Die 32-jährige Musikerin Grimes ist die nächste, die sich unter die lange Liste der Prominenten einreiht, die sich mit der Atemwegsinfektion angesteckt haben. Ihre Erkrankung machte die Künstlerin, die eigentlich Claire Elise Boucher heißt, auf ihrem Instagram-Account öffentlich.

„Ich habe zu guter Letzt Covid bekommen, aber auf seltsame Weise genieße ich den Fiebertraum“, schrieb sie und fügte ein Pflanzen- und Feen-Emoji hinzu. Weitere Details wie etwa zu ihren Symptomen gab die Künstlerin allerdings nicht bekannt. Sie postete lediglich einen Screenshot von SZAs „Good Day“-Cover, der ihren Soundtrack für diese Zeit darstelle.

Kind mit komischem Namen

Im Mai letzten Jahres wurden Grimes und ihr Ehemann Elon Musk zum ersten Mal Eltern. Ihr Sohn trägt den bemerkenswerten Namen X Æ A-XII, was in den Medien für viel Aufsehen sorgte. Seitdem hat die Sängerin mehr zu tun als je zuvor – neben ihre Pflichten als Mama ließ sie auch musikalisch Neues von sich hören und veröffentlichte Anfang Januar das Remix-Album ‚Miss_Anthropocene Rave Edition‘. Schon vor einer Weile hatte die ‚Delete Forever‘-Interpretin bekanntgegeben, dass dieses eigentlich ein Doppelalbum sein sollte. In einem YouTube Q&A erklärte sie: „Ich muss wirklich noch eine zweite Seite veröffentlichen, denn es ist wirklich stark.“

Das ist Grimes

Grimes’ Musikstil ist beeinflusst von Popmusik, Noise-Rock, Dark Wave, R&B, japanischer und mittelalterlicher Musik. Ihr Debütalbum „Geidi Primes“ wurde Anfang 2010 in Kanada, in den USA und Großbritannien veröffentlicht. Grimes produziert ihrer Lieder nicht nur selbst, sondern hat auch alle ihre bisherigen Album-Cover selbst gestaltet.

Seit Mai 2018 ist bekannt, dass sie eine Beziehung mit dem Unternehmer Elon Musk führt. (Bang/KT)