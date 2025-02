"Medizinische Krise" Grimes fordert Elon Musk auf, sich um ihr krankes Kind zu kümmern

Grimes hat drei gemeinsame Kinder mit Elon Musk. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.02.2025, 11:07 Uhr

Grimes hat ihren Ex-Partner Elon Musk öffentlich dazu aufgerufen, sich um ihr gemeinsames Kind zu kümmern. Ohne Details zu nennen, berichtet die Sängerin von einer "medizinischen Krise".

Elon Musks (53) ehemalige Partnerin Grimes (36) erklärt öffentlich, dass ihr gemeinsamer Sohn unter einer "medizinischen Krise" leidet und der Tech-Milliardär das offenbar ignoriert. Laut Medienberichten bat die Sängerin in einer Reihe von inzwischen gelöschten Posts auf Musks Plattform X, "auf die medizinische Krise unseres Kindes" zu reagieren.

"Es tut mir leid, dies öffentlich zu tun, aber es ist nicht länger akzeptabel. Es erfordert sofortige Aufmerksamkeit", so Grimes. Um was für eine "medizinische Krise" es sich handelt, machte die 36-Jährige nicht öffentlich. "Wenn du nicht mit mir reden willst, kannst du dann bitte jemanden bestimmen oder einstellen, der das kann, damit wir bei der Lösung des Problems vorankommen können. Es ist dringend, Elon", plädierte sie.

Als Reaktion auf den Beitrag eines Nutzers, der ihr riet, die Angelegenheit nicht öffentlich zu machen, erklärte Grimes: "Ich gebe keine Einzelheiten preis, aber er antwortet nicht auf SMS, Anrufe oder E-Mails und hat jedes Treffen ausfallen lassen. Wenn er nicht so schnell wie möglich antwortet, wird unser Kind lebenslang darunter leiden. Also muss er verdammt noch mal antworten und wenn ich öffentlichen Druck ausüben muss, dann ist das wohl der Punkt, an dem wir uns befinden."

Elon Musk soll Posts gelöscht haben

Elon Musk und Grimes führten zwischen 2018 und 2022 eine On-Off-Beziehung und haben drei gemeinsame Kinder: X Æ A-Xii (4), Exa Dark Sideræl (3), und Techno Mechanicus (2). Auf welches Kind sich die X-Posts beziehen, ist unklar. Grimes hatte erst kürzlich ihren Ex-Partner dafür kritisiert, mit dem gemeinsamen Kind X Æ A-Xii im Oval Office aufgetreten zu sein.

Elon Musk hat sich bisher nicht zu den Posts seiner früheren Partnerin gemeldet. Nutzer werfen dem X-Besitzer vor, die Posts gelöscht zu haben. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass der 53-Jährige vor fünf Monaten wohl zum insgesamt 13. Mal Vater wurde, Mutter des Kindes ist die rechte Autorin Ashley St. Clair.