Grimes: Ihr Kind nennt sie nicht „Mama“

Grimes und Elon Musk haben einen gemeinsamen Sohn. (ncz/spot)

18.09.2021 15:01 Uhr

Musikerin Grimes und ihr Sohn haben eine unkonventionelle Beziehung. Der einjährige X Æ A-Xii nennt seine Mutter nicht "Mama", sondern bei ihrem Vornamen.

Die Musikerin Grimes (33) und Unternehmer Elon Musk (50) haben alles andere als eine konventionelle Familie. Nicht nur trägt ihr einjähriger Sohn den ausgefallenen Namen X Æ A-Xii, der Kleine nennt seine Mutter auch nicht „Mama“. In einem „Vogue“-Video, in dem Grimes sich auf die Met Gala vorbereitet, verrät sie, dass ihr Sohn sie bei ihrem Vornamen nennt. Mit bürgerlichem Namen heißt Grimes Claire Boucher.

Ein Baby zu bekommen sei für sie wie eine „künstlerische Wiedergeburt“ gewesen, erklärt die Sängerin in dem Clip. „Es fühlt sich komisch an, zu sagen, dass ich eine Mutter bin. Ich identifiziere mich nicht mit diesem Wort.“ Sie glaube, ihr Sohn könne ihre Abneigung gegen das Wort „Mutter“ spüren. „X nennt mich Claire, aber er sagt nicht ‚Mama‘.“

X Æ A-Xii ist das erste gemeinsame Kind von Grimes und Elon Musk, der zudem fünf Kinder aus einer vorangegangenen Ehe mit Justine Musk (49) hat. Der Junge kam am 2020 zur Welt. Zunächst wollten sie ihn X AE A-12 taufen, ausgesprochen „X Ash A Twelve“. Weil Nummern und andere Symbole in Vornamen nach kalifornischem Gesetz verboten sind, mussten die Eltern den Namen jedoch leicht abändern. So entstand X Æ A-Xii.