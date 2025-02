Nicht E.T. „Größeres als heiße, sexuelle Chemie“: Drew Barrymores bester Filmkuss

Drew Barrymore schwärmt von Filmpartner. (smi/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 17:21 Uhr

Drew Barrymore bezeichnet Adam Sandler als den besten Kusspartner ihrer Leinwandkarriere. Dies liege vor allem daran, dass sie nur gute Freunde seien. Aber auch Sandlers Frau hat ihren Anteil.

Nein, es war nicht E.T., dem sie in dem Filmklassiker von 1982 einen Schmatzer auf die Stirn drückt. Drew Barrymore (49) hat verraten, welcher ihrer Filmpartner der beste Küsser vor der Kamera war. Ihre Wahl fällt auf ihren guten Freund Adam Sandler (58). Dies enthüllte die Schauspielerin auf die Frage des Moderators Andy Cohen (56) in der Talkshow "Watch what Happens live".

"Größeres repräsentieren als heiße, sexuelle Chemie"

An den Filmküssen mit Adam Sandler liebt es Drew Barrymore, dass ihr Verhältnis zu ihm "so platonisch" ist. Zwischen ihnen sei nie etwas gelaufen, die Darstellerin ist schließlich mit Sandlers Frau Jackie gut befreundet. Deshalb glaubt Drew Barrymore, dass die Küsse mit ihrem Kumpel "etwas Größeres repräsentieren als heiße, sexuelle Chemie". Sondern: "Wir verkörpern echte Bewunderung für eine andere Person".

Mit Adam Sandler drehte Drew Barrymore drei Filme: "Eine Hochzeit zum Verlieben" (1998), "50 erste Dates" (2004) und "Urlaubsreif" (2014).

Adam Sandlers Frau ist mitverantwortlich für heiße Küsse

An Adam Sandlers Qualitäten als Küsser ist seine Frau angeblich nicht unschuldig. Bei den Dreharbeiten zu "Urlaubsreif" soll Jackie Sandler (50) ihren Mann animiert haben, seine Filmpartnerin Drew Barrymore noch leidenschaftlicher zu küssen. Dies erzählte der Schauspieler selbst 2014 in einem Interview mit der damaligen Talkshow-Größe Ellen DeGeneres (67). "Meine Frau liebt Drew so sehr, da gibt es keine Eifersucht", sagte der US-Star.

Bei "Watch what Happens live" wurde Drew Barrymore außerdem nach ihrem liebsten Interviewpartner – Schauspieler George Clooney -, ihrer ersten echten Freundin im Showbiz – Cameron Diaz – und nach ihrem Lieblingsregisseur gefragt. In letzterem Fall nannte sie Steven Spielberg (78), der sie in dem Science-Fiction-Märchen "E.T." inszenierte.