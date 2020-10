„Großartiges Treffen“: Lil Wayne macht sich für Donald Trump stark

30.10.2020 09:49 Uhr

Rapper Lil Wayne hat seinen 35 Millionen Twitter-Followern erklärt, wie "großartig" sein Treffen mit Donald Trump war. Nicht alle seine Fans sind davon begeistert.

Vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA am 3. November erhält Donald Trump (74) prominente Unterstützung: Rapper Lil Wayne (38) teilte auf Twitter ein Foto mit dem US-Präsidenten und erklärte, dass die beiden ein „großartiges Treffen“ hatten. Der Musiker hat fast 35 Millionen Follower auf dem Kurznachrichtendienst.

In seinem Post lobte der 38-Jährige Trumps „Platin-Plan“. Mit diesem wirbt der Präsident um die Stimmen von schwarzen Wählern. Trump versprach unter anderem Millionen neue Jobs für Afroamerikaner und einen besseren Zugang zu Bildung und Ausbildung. „Er hat zugehört, was wir heute zu sagen hatten, und versichert, dass er es schaffen kann und wird“, so Lil Wayne zu seinem Treffen mit Trump.

Die öffentliche Unterstützung des Musikers für Trump stieß im Netz auf gemischte Reaktionen. „Ich bin dankbar dafür. Hier geht es darum, Menschen zu helfen. Ende der Geschichte“, schrieb ein Fan auf Twitter. Andere User sind dagegen weniger begeistert von Lil Waynes Engagement: „Er hat mir versichert, dass wir es schaffen werden. Mein Gott, wie dumm bist du.“

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. ?? pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf

— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020