"Entspannt, locker - fokussiert" Großer Preis von Ungarn: Ralf Schumacher zeigt sich mit Étienne

Ralf Schumacher war am Wochenende beim Großen Preis von Ungarn für den Bezahlsender Sky wieder als Experte im Einsatz. (the/spot)

SpotOn News | 22.07.2024, 11:57 Uhr

Das Versteckspiel ist vorbei: Nach seinem vorangegangenen Coming-out zeigt sich Ralf Schumacher nun mit seinem Partner in der Öffentlichkeit. Étienne begleitete den Sky-Experten zu seinem Job beim Großen Preis von Ungarn.

Vor einer Woche machte Ralf Schumacher (49) seine Liebesbeziehung mit einem Mann via Instagram öffentlich. Am Wochenende kam es nun zu einer kleinen Premiere: Partner Étienne begleitete Schumacher am Sonntag (21. Juli) zum Großen Preis von Ungarn – dort zeigten sich die beiden zum ersten Mal gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit. Der ehemalige Rennfahrer war dort als Moderator und Experte für Sky im Einsatz.

Gehört nicht an die Rennstrecke: "Es ist privat"

Eine RTL-Reporterin vor Ort beschrieb Schumachers Auftritt vor Ort als "entspannt, locker – aber vor allem voll fokussiert auf seinen Job". Als der 49-Jährige von seinem Co-Moderator auf sein Coming-out angesprochen wurde, schilderte er zum einen seine Überraschung über die vielen positiven Reaktionen, erklärte aber auch, dass er Job und Privates strickt trennen wolle: "Ich habe mit der Dimension an Reaktionen und auch mit den vielen positiven Nachrichten nicht gerechnet. Aber wie du sagst: Es ist privat und es gehört weder hier [an] die Rennstrecke zur Formel 1, noch zu meinem Job bei Sky", zitiert RTL.

Coming-out auf Instagram

Am 14. Juli hatte Ralf Schumacher mit einem Post bei Instagram seine Liebe zu einem Mann öffentlich gemacht. Zu seinem gemeinsamen Foto mit Partner Étienne schrieb er: "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann."

Zahlreiche Promi-Freunde beglückwünschten Schumacher auf Social Media zu seinem Liebesglück und seinen mutigen Schritt an die Öffentlichkeit. Und auch sein Sohn David (22) zeigte sich unterstützend und voller Freude für das Glück seines Vaters: "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch."