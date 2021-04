„Guardians of the Galaxy“-Star Chris Pratt genießt „Baby-Zeit“

"Guardians of the Galaxy"-Star Chris Pratt genießt die Freizeit mit seinen Kindern. (ili/spot)

30.04.2021 21:45 Uhr

"Guardians of the Galaxy"-Star Chris Pratt zeigt sich von seiner kuscheligen Seite. Das Foto mit seinen Kindern betitelt er mit "Baby-Zeit!"

Der vielbeschäftigte US-Schauspieler Chris Pratt (41, „Guardians of the Galaxy“) nimmt sich zwischen den Dreharbeiten – beispielsweise zu „Thor: Love and Thunder“ – auch Zeit für die Familie, insbesondere für seine beiden Kinder. Wie man sich das vorstellen darf, zeigt er seinen 30,3 Millionen Abonnenten in einer Instagram-Story. Auf dem Selfie, das er dort gepostet hat, sitzen er und Söhnchen Jack (9) auf einer Couch im Freien, zwischen den beiden hat Töchterchen Lyla (8 Monate) Platz genommen. Im Hintergrund lodert ein Kamin. Sein simpler Kommentar dazu: „Baby-Zeit!“

Chris Pratts Sohn Jack stammt aus der Ehe mit US-Schauspielerin Anna Faris (44). Das Jawort hatten sie sich im Juli 2009 gegeben; im August 2017 trennte sich das Paar. Im Januar 2019 gab Pratt die Verlobung mit der Autorin Katherine Schwarzenegger (31), der ältesten Tochter von Actionheld und Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger (73), bekannt. Im Juni 2019 wurde Hochzeit gefeiert; etwas über ein Jahr später, im August 2020 kam Töchterchen Lyla zur Welt.