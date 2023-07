Stars Gülcan Kamps: Abstillen ist „absoluter Horror“

Gülcan Kamps - April 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2023, 08:00 Uhr

Die Moderatorin will ihr Baby nach anderthalb Jahren abstillen - dabei läuft allerdings nicht alles glatt.

Gülcan Kamps enthüllt, wie schwer sie sich mit dem Abstillen tut.

Die ehemalige Viva-Moderatorin teilt auf Instagram ehrliche Einblicke aus ihrem Mama-Alltag. Ende 2021 durfte sie ihr erstes Baby auf der Welt begrüßen. Nun ist der Zeitpunkt zum Abstillen gekommen – das ist jedoch leichter gesagt als getan.

In einem Post schreibt die 40-Jährige: „Jetzt ist es soweit! Gestern habe ich (zwei Tage früher als geplant) mit dem Abstillen begonnen und der Sonntag lief fantastisch. Dafür war die Nacht für mich ein absoluter Horror.“ Tagsüber habe ihr Kind dank der verabreichten „Tigermilch“ und einer wohltuenden Massage problemlos geschlafen. „Ohne weinen, schimpfen, schreien! Einfach nichts! Komplett in Trance in den Schlaf gesunken. Ich dachte wirklich: Mein Schwein pfeift! So einfach ist das?! Mega!“, berichtet Gülcan.

Dafür sei ihr Baby nachts um zwei Uhr wach geworden und wollte gestillt werden. „So müde und gar nicht richtig wach war nichts mit Tigermilch und Mondmassage. Mein Schatz hat so geweint und wurde richtig hysterisch, dass mir nichts anderes mehr eingefallen“, erzählt die Influencerin. „Ich weiß dass ich hätte konsequent bleiben müssen aber das war einfach ein kleiner Rückschritt und ich glaube nicht, dass es mein Kind so stark verwirrt (hat).“ Gülcan will sich allerdings nicht unter Druck setzen und kündigt an, weiter „positiv und relaxed“ zu bleiben.