08.01.2021 09:23 Uhr

Gülcan Kamps feiert TV-Comeback

Gülcan Kamps ist wieder im TV zu sehen, nachdem sie sich zuletzt etwas zurückgezogen hatte.

Gülcan Kamps (38) wurde einst als VIVA-Moderatorin bekannt und gilt seither als beliebtes Fernsehgesicht in der deutschen Medienlandschaft. Doch seit einigen Jahren ist es ruhig um die Moderatorin geworden und auch optisch hat sie sich verändert. Und genau damit möchte sie jetzt durchstarten!

Für gesundheitsbewusste Menschen

Denn wie sie jetzt auf Instagram verkündete, ist sie zurück im Fernsehen! Kamps in einem Post: „Jetzt ist es raus! Ab heute läuft meine Wochenserie ,Gülcan’s Bootcamp’ bei RTL. Das Konzept habe ich für Menschen entwickelt die glücklicher und gesünder leben möchten. Das Programm basiert auf den drei Säulen Ernährung, Fitness, Mentaltraining. Schaut jetzt gerne bei Punkt 12 rein. Viel Spaß!“

So reagiert sie auf Hater-Nachrichten

Gülcan Kamps selbst hatte sich vor einigen Monaten erstmals wieder mit mehr Gewicht gezeigt und geschrieben: „Einigen von Euch ist es in den letzten Wochen schon aufgefallen. Die kleine Veränderung an meinen Bildern. Ja,Ich poste wieder gerne Ganzkörperfotos mit…SCHUHEN. Und lasse mich nicht mehr durch die privaten Nachrichten stressen sondern gehe damit einfach mit Humor um“, so die Moderatorin.

Gülcan Kamp appelliert zur Gelassenheit

“Manche Anfragen sind sogar sehr witzig!“ Und weiter: „Und trotzdem werde ich keine Schuhe für 500 € und mehr verkaufen! Wobei! Halt Stopp! Warum eigentlich nicht. Dann könnte Ich damit direkt in neue Outfits und Schuhe investieren! Also meine Lieben, versucht auch ungewöhnliche Themen/Menschen/Situationen in Eurem Leben mit Humor zu nehmen und schon stressen sie euch nicht mehr, sondern bringen Euch zum Lachen.“

Sendehinweis

“GÜLCAN’s Bootcamp“ läuft derzeit immer montags bis freitags ab 12 Uhr im Rahmen der RTL-Sendung “Punkt 12“. (Bang)