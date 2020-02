Gülcan Kamps hat Mitleid mit Michael Wendler und Laura Müller

View this post on Instagram

Liebe Community, heute musste ich einen unwahren Bericht in der BILD lesen. Mein Posting scheint zu einem Missverständnis geführt zu haben. Liebe @bild , Michael und ich sind seit Oktober 2018 ein Paar. Ich habe am 30.07.2000 Geburtstag, bin also am 30.07.2018 18 Jahre alt geworden. Heißt also: wir feiern im Oktober 2020 unser zweijähriges. Wo ist das Problem? Das Rosenvideo ist vor knapp einem Jahr online auf meinem Profil gegangen.