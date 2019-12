Gülcan Kamps trägt ab jetzt nur noch weite Klamotten!

Gülcan Kamps trägt ab jetzt nur noch weite Kleider. Die Moderatorin kündigt auf Instagram Großes an. „Jetzt ist es passiert“, schreibt sie und ihre Fans spekulieren, ob die 37-Jährige möglicherweise schwanger ist.

Zwar habe Gülcan ein paar Kilos mehr auf den Rippen, an ihrer Familienplanung liege das jedoch nicht. Sie schreibt weiter: „Wir haben noch nicht mal Nikolaus und bei mir sind die Winter-/Weihnachts-/Dezember-Extrakilos schon drauf! Das habe ich allerdings auch noch nicht geschafft, bis zum 5. Dezember mich so durch die eigenen Kreationen/Lebküchlein/Kekse und Weihnachtsmärkte zu schlemmen, dass die Lieblings-Jeans nicht mehr zu geht.“

Quelle: instagram.com

Lieblings-Jeans als Maßstab

Bisher sei ihre Lieblingsjeans immer die Messlatte gewesen: Ging der Knopf nicht mehr zu, musste abgespeckt werden. Diesmal will Gülcan die Vorweihnachtszeit jedoch genießen und plant daher, in nächster Zeit viele Wickelkleider zu tragen. Sie schreibt weiter: „Ich glaube darum liebe ich abgöttisch meine Wickelkleider. Die machen alle Ups and Downs mit! Also Fakt ist: Ich habe paar Kilo zugenommen! Und das Ergebnis: Ich bleibe entspannt, genieße die Vorweihnachtszeit und mixe meine gesunde Ernährungen mit den tollen Kalorienbomben zu dieser Jahreszeit.“

Wenn doch nur alle immer so entspannt wären!