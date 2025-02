So tragen Modefans die Tasche Gürtel mal anders: Buckle Bags liegen voll im Trend

SpotOn News | 17.02.2025, 19:45 Uhr

Normalerweise sorgen Gürtel für einen guten Sitz der Hose oder für eine schmale Taille bei Kleidern. Doch nun verwandeln sie Taschen zu Hinguckern. Die Buckle Bag findet unter den Fashionistas viele Fans.

Buckle Bags erobern aktuell die Modewelt. Gürtel sind plötzlich nicht mehr nur um Hüfte und Taille geschlungen, sondern schmücken auch Taschen. Als Fans erweisen sich bereits einige Influencerinnen, die auf Instagram ihre Lieblingsmodelle präsentieren.

Elegant in Kalifornien

Content Creatorin Xenia Adonts entschied sich für eine kleine Tasche aus schokoladenbraunem Leder, die durch den Gürtel mit goldenen Ösen besonders elegant wirkte. Dazu stylte sie einen schlichten Look aus einem hochwertigen Wollpullover in Grau, unter dem sie ein hellblaues Hemd trug. Eine dunkle Stoffshorts und ein Paar schwarze kniehohe Stiefel rundeten ihr Outfit ab. Mit einer getönten Sonnenbrille war sie bestens für die kalifornische Sonne gerüstet.

Mit dem Shopper durch Florenz

Buckle Bags sind jedoch nicht an eine Form und Größe gebunden. Fashion-Influencerin Lucy Grasso zeigte sich in den Straßen von Florenz mit einem schwarzen Shopper, den ein schmaler Gürtel mit goldener Schnalle zierte. Die Handtasche fügte sich perfekt in das Outfit aus neutralen Farben ein. Sie kombinierte schwarze Skinny Jeans, Boots und Lederhandschuhe mit einem langen Blazer in Braun. Als Schal-Alternative band sie sich einen weißen Zopfstrick-Pullover um den Hals.

Gut gestylt für den Cafébesuch

Brauntöne sorgen auch im Februar noch für eine gemütliche Stimmung, die zu Café-Besuchen verleitet. Für ihre cozy Kombination wählte die Influencerin Audrey Notebaert einen braunmelierten Wollblazer mit Fransen an den Ärmeln sowie einen dunkelbraunen Wollpulli. Als Herzstück erwies sich der braune Shopper aus Verloursleder, der auch zu der braunen Basecap der Creatorin passte. Eine lässige Wide-Leg-Jeans in Schwarz rundete den Alltagslook ab.