Guido Maria Kretschmer: Diese Hollywood-Stars campierten bei ihm

Dienstag, 18. Juni 2019 12:24 Uhr

Guido Maria Kretschmer hatte in seiner Finca auf Mallorca auch Besuch aus Hollywood. Der 54-jährige Modedesigner, der insbesondere durch seine Kommentator-Funktion in der beliebten Vox-Sendung ‚Shopping Queen‚ einem breiten Publikum bekannt wurde, möchte etwas Ballast abwerfen und mehr Zeit für seinen Ehemann haben.

Deshalb verkauft er auch seine geliebte Finca auf der Baleareninsel, gibt mit seinem Mann Frank Mutters seinen Hauptwohnsitz in Berlin auf und zieht mit Sack und Pack der Arbeit wegen nach Hamburg um. ‚Gala‘ offenbarte er nun allerdings, dass er auch Wehmut des Verkaufs wegen verspürt – und, dass er bereits hohen Besuch aus Hollywood bei sich auf „Malle“ zu Gast hatte. „Alles hat seine Zeit“, erklärte Guido im Gespräch mit der Zeitschrift und schwelgte in Erinnerungen.

Quelle: instagram.com

„Wir haben viele unglückliche Gattinnen beherbergt“

„Es ist schon ein komisches Gefühl. Frank und ich hatten hier eine fabelhafte Zeit. Es war unser erstes richtiges Nest.“ Die „fabelhafte Zeit“ wurde auch durch zahlreiche Gäste bereichert, die Kretschmer und sein 64-jähriger Mann in ihrem Zweitwohnsitz in all den Jahren beherbergten. So antwortete der Designer auf die Frage, was die Räume seiner Villa alles erlebt haben: „Viel! (lacht) Wir hatten Gäste aus der ganzen weiten Welt. Hollywood-Star Jane Seymour war zum Beispiel hier, Goldie Hawn auch. Sie liebte den Pool!“

Quelle: instagram.com

Manchmal waren die Besuche allerdings auch durch unschöne Umstände begründet, wie Guido weiter verriet: „Wir haben viele unglückliche Gattinnen beherbergt, die großen Liebeskummer hatten, von ihren Männern betrogen und verlassen wurden. Die haben wir getröstet und aufgepäppelt.“

Nicht nur seine Finca, sondern auch Berlin wird der 54-Jährige sehr vermissen, wie er der ‚Gala‘ bereits zuvor offenbarte. Damals erzählte er: „Wir lieben Berlin über alles. Die Stadt bedeutet Heimat für uns.“ Nun geht es allerdings für das Paar Kretschmer/Mutters in die Hansestadt an der Elbe – dort haben die beiden bereits einen Wohnsitz in Blankenese gekauft.