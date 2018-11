Guido Maria Kretschmer: Will er jetzt auch noch Politiker werden?

Mittwoch, 7. November 2018 12:13 Uhr

Dass Guido Maria Kretschmer (53) ein Mann mit vielen Interessen ist, ist nichts Neues. Nun hat er angedeutet, dass er sich selbst eventuell auch in der Politik sehen könnte.

Auch wenn Guido Maria Kretschmer gefühlt von einem Projekt zum nächsten hechtet, hat er nach wie vor die aktuellen politischen Ereignisse fest im Blick. So auch die Diskussion um die Nachfolge von Angela Merkel (64). Über den angekündigten Rückzug der CDU-Chefin sagte er im Gespräch mit der Illustrierten „Gala“: „Ehrlich gesagt: Es tat mir irgendwie leid, als ich das hörte.“ Die entflammte Diskussion, wer denn jetzt in ihre Fußstapfen treten könnte, habe Kretschmer viel zum Nachdenken angeregt, sagt er.

Quelle: instagram.com

„Vielleicht werde ich ja mal Bürgermeister auf Sylt“

Ob er sich selbst vorstellen könne in die Politik zu gehen? Er sei ja schließlich sehr beliebt: „Ich glaube, für Politik in der ersten Reihe bin ich nicht radikal genug und zu wenig gierig nach Macht.“ Aber ganz ausschließen wolle er es nicht. „Für die kleinere Bühne wäre ich definitiv mehr geeignet. Vielleicht werde ich ja mal Bürgermeister auf Sylt.“ Das ist gar nicht so abwegig, denn Guido Maria Kretschmer hat ein Haus auf der beliebten Nordseeinsel und Mama Merkels berühmte Hand-Pose (Foto) hat der jetzt schon drauf.