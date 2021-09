„Guidos Wedding Race“: Guido Maria Kretschmer im Hochzeitsfieber

Beschert Guido Maria Kretschmer Braut Maria mit Freundin Julia, Mutter Jean und Schwester Anna (v.li.) eine Traumhochzeit? (tae/spot)

09.09.2021 16:38 Uhr

Guido Maria Kretschmer beschert zwei Paaren in seiner neuen Show "Guidos Wedding Race" eine Traumhochzeit. Dafür müssen sie besondere Aufgaben bestehen.

Hochzeitsfans aufgepasst: Guido Maria Kretschmer (56) packt in seiner neuen Show „Guidos Wedding Race“ ein verstecktes Talent aus und beschert Paaren eine absolute Traumhochzeit. In der VOX-Sendung stellen sich sechs Paare in zwei Folgen besonderen Aufgaben, am Ende dürfen zwei davon ihre Traumhochzeit feiern.

Worum geht’s in „Guidos Wedding Race“?

Dabei müssen sich die Pärchen mehreren Etappen mit je einer Aufgabe stellen, die auf sie zugeschnitten sind. Kretschmer hat außerdem eigens ein Liebesgedicht verfasst, dessen Strophen sie erspielen müssen. Als letzte Aufgabe sollen die Paare die Zeilen auswendig, fehlerfrei und möglichst schnell aufsagen – nur dann ist ihnen der Sieg sicher. Wer gewinnt, bekommt am Hochzeitstag noch den letzten Schliff von Designer Kretschmer verpasst, auch die Traurede wird er halten. Das Brautpaar erhält zudem von ihm entworfene Eheringe.

Die erste Folge von „Guidos Wedding Race“ ist am Sonntag, 10. Oktober, um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen, die zweite dann eine Woche später zur gleichen Zeit.