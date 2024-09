Kanadier Logan sorgt für Hype Gurkensalat wird zum TikTok-Trend: Die besten Rezepte

Logan Moffitt wurde auf TikTok mit seinen Gurken-Videos berühmt. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 20:30 Uhr

TikToker Logan interpretiert den Gurkensalat neu und sorgt damit für einen Riesen-Hype - und mancherorts sogar für Gurkenknappheit. Das sind seine beliebtesten Rezepte.

"Manchmal muss man einfach eine ganze Gurke essen", sagt der TikToker Logan Moffitt fast täglich in seinen Videos. Dann greift der 23-Jährige zum Gemüsehobel, schneidet die Gurke in feine Scheiben in eine Plastikbox und füllt diese mit weiteren Zutaten auf. Anschließend wird das Ganze kräftig geschüttelt und mit Essstäbchen verzehrt. 6,2 Millionen Follower hat Logan, mittlerweile bekannt als "the cucumber guy", bisher erreicht – und einige seiner Videos haben bis zu 30 Millionen Views. Um die Gurkensalate des Kanadiers ist inzwischen so ein großer Hype entstanden, dass in isländischen Supermärkten sogar die Gurken ausgehen sollen. Das sind die beliebtesten Rezepte von Logan.

Gurkensalat mit Lachs und Frischkäse

In einem seiner meistgesehenen Videos teilt Logan Moffitt eines seiner Lieblingsrezepte: "Lachs-Bagel-Gurkensalat". Zu den gehobelten Gurkenscheiben fügt er folgende Zutaten hinzu: einen gehäuften Esslöffel Schnittlauch-Frischkäse, zwei in kleine Stücke geschnittene Räucherlachsfilets, eine halbe in dünne Streifen geschnittene rote Zwiebel, eine ausgelöffelte halbe Avocado, ca. einen Esslöffel Kapern sowie Salz, Pfeffer und Bagel-Gewürz. Hinzu kommt außerdem "ein bisschen MSG natürlich" – der 23-Jährige fügt den Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat jedem seiner Gerichte hinzu.

Dann wird das Ganze mit Deckel etwa eine Minute lang kräftig geschüttelt. "Wenn ihr Lachs-Avocado-Bagel liebt, werdet ihr das hier lieben", verspricht der 23-Jährige, während er seinen Gurkensalat mit Stäbchen isst.

Sushi-Gurkensalat

Für seinen "Sushi-Gurkensalat" fügt Logan seinen Gurken einen Schuss Sojasauce, rund zwei Esslöffel Reisessig, etwa eine Messerspitze Wasabi, gemahlenen Ingwer, rund zwei Esslöffel japanische Mayonnaise, zwei klein gehackte Räucherlachsfilets und MSG sowie Furikake-Gewürz hinzu. "Das ist verdammt gut", resümiert Logan.

Cremiger Kimchi-Gurkensalat

In den cremigen Kimchi-Gurkensalat kommen: ein gehäufter Esslöffel Sour Cream, etwa zwei Teelöffel koreanisches Chilipulver, ein Teelöffel koreanische Chiliflocken, zwei geriebene Knoblauchzehen, ein Schuss Fischsauce, ein Schuss Austernsauce, einen Esslöffel Sesamöl – und wieder einmal "natürlich ein bisschen MSG".

"Din Tai Fung"-Gurkensalat

Inspiriert vom berühmten Gurkensalat der taiwanesischen Restaurantkette "Din Tai Fung" vermischt Logan seine Gurkenscheiben zunächst mit einem Esslöffel Salz und lässt das Ganze zehn Minuten ziehen, um Flüssigkeit aus den Gurken zu ziehen. Dann werden die Gurken gewaschen, bevor sie wieder im Plastikbehälter landen. Dazu fügt der 23-Jährige einen Schuss Sojasauce, einen Schuss Reisessig, einen Schuss Sesamöl, einen Esslöffel Chiliöl, MSG und eine geriebene Knoblauchzehe.