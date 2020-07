Gute Freunde? So eng ist Heidi Klum mit Vito Schnabels Schwester

Rund drei Jahre liegt die Trennung von Heidi Klum und Vito Schnabel zurück. Den Kontakt zur Familie ihres Ex-Freundes hält Klum dennoch aufrecht.

Heidi Klum vertreibt sich die freie Zeit in der Corona-Krise auf kreative Weise. Bei Instagram präsentierte die 47-Jährige am Wochenende ein weiteres Kunstwerk, das unter ihrer Pinselführung entstanden ist. Das Auffällige: Sie schrieb dazu, dass sie „mit ein bisschen Hilfe von Freunden“ die Malerin in sich entdeckt habe. Wer diese Freunde sind? Offenbar Familienmitglieder ihres Ex-Freundes Vito Schnabel (33).

In Kontakt mit Lola Schnabel?

Von 2014 bis 2017 waren das deutsche Model und der US-amerikanische Kunsthändler ein Paar. Dann gingen die beiden getrennte Wege. Kontakt scheint Klum zu Schnabels Schwester, Lola Schnabel (39), sowie zu deren Vater, Julian Schnabel (68), aber immer noch zu haben. Sowohl die Schauspielerin als auch der Golden-Globe-prämierte Filmregisseur sind künstlerisch aktiv. Ob sich Klum von ihnen Ausrüstung und Inspiration geholt hat? Ihr Kunstwerk, ein farbintensives Kirschblüten-Bild, erinnert jedenfalls stark an die Werke des britischen Künstlers Damien Hirst (55). Auch ihn erwähnte die 47-Jährige unter ihrem Post.

Seit Mai 2018 heißt der Mann an Klums Seite Tom Kaulitz (30). Dem Tokio-Hotel-Musiker gab das Model im August 2019 das Jawort. Vito Schnabel hingegen wurde noch nicht sesshaft. Er zeigte sich nach der Trennung unter anderem mit Amber Heard (34) und Irina Shayk (34).

