11.02.2021 22:38 Uhr

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: Drei Monate ohne Valentina Pahde

Im Januar wurde bekannt, dass Valentina Pahde bei "Let's Dance" mitmachen wird. Darum wird sie auch drei Monate lang nicht in "GZSZ" auftreten.

Gute Zeiten für Valentina Pahde (26), schlechte Zeiten für ihre „GZSZ„-Fans: Wie die Schauspielerin nun angekündigt hat, werde sie vorerst nicht mehr in der Serie mitspielen. Pahde wird in der neuen Staffel von „Let’s Dance“ bei RTL (auch TV Now) auftreten und deshalb wird ihre „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Rolle Sunny für eine Zeit auch nicht zu sehen sein.

„Mein Alltag wird sich jetzt mit der Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘ komplett ändern“, erzählt Pahde im Gespräch mit dem Sender. Sie erklärt: „Ich bin jetzt erstmal raus bei ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘, weil ich nicht an zwei Sets gleichzeitig sein kann.“ Die Schauspielerin freue sich, sich komplett auf die Tanzshow und das dazugehörige Training konzentrieren zu können.

„Keine Panik“

Aber was geschieht mit Sunny? Sie werde „verreisen und einen Geschäftsbesuch machen und kommt dann im Sommer wieder, mit ganz vielen spannenden Geschichten“, verspricht Pahde. Die Figur werde laut RTL drei Monate lang nicht auftauchen. Pahde gibt aber auch noch einmal selbst Entwarnung: „Keine Panik, Sunny kommt auf jeden Fall wieder.“

„Normalerweise schlüpfe ich in verschiedene Rollen, doch jetzt werde ich 100 Prozent Valentina Pahde sein und mich in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer von ‚Let’s Dance‘ tanzen“, hatte Pahde bereits zuvor dem Sender erklärt. Die mittlerweile 14. Staffel der Tanzshow soll am 26. Februar, um 20:15 Uhr, starten.

(wue/spot)