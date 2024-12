Wiedereröffnung der Notre-Dame „Guter Mann“: So lief das Treffen von Prinz William mit Donald Trump

Donald Trump (l.) und Prinz William trafen sich in der britischen Botschaft in Paris. (sv/spot)

SpotOn News | 08.12.2024, 10:52 Uhr

Zahlreiche Staatschefs reisten nach Paris, um die Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame zu feiern. Unter den Gästen waren auch Prinz William und Donald Trump. Der britische Thronfolger und der künftige US-Präsident nutzten die Gelegenheit für ein Gespräch.

Prinz William (42) feierte am Samstag (7. Dezember) an der Seite zahlreicher Staatschef die Wiedereröffnung der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Dabei traf sich der britische Royal auch mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump (78).

Trump: Prinz William macht "fantastischen Job"

Die beiden schüttelten sich zur Begrüßung im Foyer der britischen Botschaft die Hände, dann klopfte Trump dem Prinzen kurz auf die Schulter und lobte ihn als "guten Mann", der einen "fantastischen Job" mache. Anschließend wechselten sie ein paar schnelle Worte. Zuletzt hatten sie sich 2019 getroffen, als der damalige US-Präsident Großbritannien einen Staatsbesuch abstattete.

Wie die BBC berichtet, hatten der britische Thronfolger und der wiedergewählte Präsident in ihrem 40-minütigen Gespräch eine Reihe globaler Themen erörtert. Der Fokus habe aber auf der Bedeutung der besonderen Beziehung zwischen den USA und Großbritannien gelegen. Trump soll zudem herzliche Erinnerungen an die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) geteilt haben, wofür Prinz William "äußerst dankbar" gewesen sein soll. Auf Instagram teilten die Royals einige Bilder von Williams Aufenthalt in Paris. Dazu heißt es unter anderem: "Es war eine Freude, Zeit mit Emmanuel Macron und Donald Trump zu verbringen."

Viele hochrangige Gäste feiern Wiedereröffnung der Notre-Dame in Paris

Neben Trump und Prinz William reisten zahlreiche Staatsoberhäupter aus aller Welt nach Paris, um die Wiedereröffnung der Notre-Dame zu feiern. Das französische Wahrzeichen war 2019 bei einem verheerenden Brand teilweise zerstört worden. Nach fünf Jahren sind die Restaurierungsarbeiten nun abgeschlossen. In seiner Rede drückte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46) seine Dankbarkeit gegenüber denjenigen aus, die die Kathedrale gerettet und wieder aufgebaut haben. "Ich stehe hier vor Ihnen, um die Dankbarkeit der französischen Nation zum Ausdruck zu bringen", sagte er laut "Sky News" bei der Zeremonie. "Heute Abend läuten die Glocken von Notre-Dame wieder."

Während der Messe am Samstagabend, die von dem Pariser Erzbischof Laurent Ulrich (73) vor mehr als 1.500 Gästen gehalten wurde, saß Trump neben Macron. Unter den Gästen waren außerdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (46), die First Lady Jill Bilden (73), Tech-Milliardär Elon Musk (53), Prinz Albert II. von Monaco (66) sowie die früheren Präsidenten Frankreichs François Hollande (70) und Nicolas Sarkozy (69). Aus Deutschland reiste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) an.