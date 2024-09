Sieben Jahre war es still Gwen Stefani kündigt neues Album nach langer Pause an

Gwen Stefani bringt ein neues Album auf den Markt. Wieder darf Ehemann Blake Shelton darauf nicht fehlen. (rho/spot)

SpotOn News | 18.09.2024, 23:08 Uhr

Seit ihrem letzten Studioalbum sind sieben Jahre vergangen: Jetzt gibt Gwen Stefani die Veröffentlichung ihrer neuen Platte "Bouquet" bekannt. Und ihr Ehemann Blake Shelton ist auch darauf zu hören.

Nach sieben Jahren Pause ist sie zurück: Gwen Stefani (54) kündigte am Mittwoch, 18. September, ein neues Album mit dem Titel "Bouquet" an. Ihrem Cowgirl-Outfit nach zu urteilen, wird es Country-Einflüsse haben.

"Mein fünftes Studioalbum 'Bouquet' wird am 15. November in voller Blüte stehen", postet die 54-Jährige auf ihrem offiziellen Instagram-Account und veröffentlicht in dem Zuge nicht nur das Albumcover, sondern auch die Trackliste.

Auch ein Liebesduett ist dabei: Neben dem zehnten und letzten Song "Purple Irises" taucht der Name ihres Ehemannes, Country-Sänger Blake Shelton (48), auf. Immer wieder kursierenden Trennungsgerüchten nimmt die Sängerin damit gleichzeitig den Nährboden.

Erstes Studioalbum seit sieben Jahren

"Die Vorbestellung von 'Bouquet' ist jetzt exklusiv in meinem Online-Shop erhältlich, einschließlich einer limitierten Auflage in himmelblauem Vinyl", bewirbt die No Doubt-Sängerin geschäftstüchtig ihre neue Musik. Die erste Singleauskopplung "Somebody Else's" werde am 19. September gelauncht. Es ist Stefanis erstes Studioalbum seit sieben Jahren nach "You Make It Feel Like Christmas" – auch daran wirkte Blake Shelton mit.

