SpotOn News | 18.10.2024, 20:16 Uhr

Gwen Stefani und die Spice Girls lassen grüßen: Die angesagten Frisuren der 90er Jahre feiern gerade ein großes Comeback. So werden die Retro-Hairstyles alltagstauglich.

Die 90er sind zurück – und zwar nicht nur in der Mode! Von Cargo-Hosen bis hin zu Plateau-Sneakern erleben wir aktuell ein riesiges Revival dieses Jahrzehnts. Auch in Sachen Frisuren bringt das Jahr 2024 einige der coolsten Looks der 90er zurück: Diese drei ikonischen Hairstyles sind jetzt wieder total im Trend.

Grunge Sleek Bun

Der Grunge Sleek Bun, den Stars wie Gwen Stefani (55) in den 90ern perfektioniert haben, ist der Inbegriff eines coolen Looks von damals. 2024 kommt dieser Hairstyle wieder zurück und ist die perfekte Wahl für ein schnelles, aber stylisches Frisuren-Update. Der tief sitzende, streng zurückgekämmte Dutt ist so minimalistisch, das er zu jedem Outfit passt. Für das Styling am besten ein Pflegeprodukt verwenden, das dem Haar eine perfekt glatte Struktur verleiht. Der Dutt kann entweder im Nacken getragen werden oder als hoher Sleek Bun auf dem Oberkopf. Mit zwei gelösten Pony-Strähnen vorne ist der 90er-Look perfekt. Der Grunge Sleek Bun kann auch in mehrere kleine Buns auf dem Kopf aufgeteilt werden für noch mehr Gwen-Stefani-Vibes.

Butterfly Clips à la Olsen Twins

Die bunten Schmetterlingsspangen, die in den 90ern jedes Mädchen besaß, sind zurück und bringen 2024 farbige Highlights und verspielte Akzente in unsere Haare. Besonders retro ist es, die kleinen Butterfly Clips im gesamten Haar zu verteilen und dabei einzelne Strähnen oder Mini-Zöpfe mit den süßen, bunten Spangen zu fixieren. Dazu mehrere Haarsträhnen abtrennen und sie dann mit mehreren Butterfly Clips von oben nach unten befestigen. Mary-Kate und Ashley Olsen (38) lassen grüßen!

Spice Girls Vibes mit Mini-Zöpfchen

Diesen Hairstyle haben Mädchen in den 90ern geliebt: Kleine Mini-Zöpfchen, die auch die Spice Girls gerne trugen, sind wieder voll im Trend. 2024 tragen wir die kleinen, dünnen Zöpfe lässig im gesamten Haar verteilt oder dezent an den Seiten, um das Gesicht einzurahmen. Besonders beliebt sind diese Zöpfe in Kombination mit offenen, leicht welligen Haaren. Dazu einfach einige Strähnen im Haar zu dünnen Zöpfen flechten und sie mit transparenten Haargummis fixieren. Um der Frisur mehr Stabilität zu verleihen, kann man zusätzlich noch etwas Haarspray auf die Zöpfe geben.