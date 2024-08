"Es tut mir so leid" Gwen Stefani muss nach mysteriöser Verletzung Konzert absagen

Gwen Stefani muss ihre Show absagen. (ncz/spot)

SpotOn News | 11.08.2024, 14:16 Uhr

US-Star Gwen Stefani hat sich verletzt und muss unerwartet ihr Konzert am kommenden Wochenende absagen. "Es tut mir so leid", schreibt die Sängerin in einer Instagram-Story.

Gwen Stefani (54) hat sich bei ihren Fans entschuldigt. Die US-Sängerin muss ihr Konzert in Atlantic City am kommenden Wochenende absagen – offenbar aus medizinischen Gründen. "Aufgrund einer kürzlichen Verletzung und nach Rücksprache mit meinen Ärzten wurde mir mitgeteilt, dass ich nicht in der Lage bin, am 17. August im Hard Rock Live in der Etess Arena in Atlantic City aufzutreten", schrieb Stefani am Samstagabend (10. August) in einer Instagram-Story.

"Es tut mir so leid", fügte Stefani hinzu und kündigte an, die geplatzte Show so bald wie möglich nachholen zu wollen. Die Tickets für die aktuelle Show würden auch für den Ersatztermin gültig sein. Welche Verletzung sich Gwen Stefani zugezogen hat, teilte sie nicht mit. Auch, ob weitere Konzerte betroffen sein werden, ist nicht bekannt. Ihre nächsten Auftritte sind allerdings erst für den 20. und 28. September bei zwei Festivals in Las Vegas und Alabama geplant. Bis dahin hat die "Rich Girl"-Sängerin also ein bisschen Zeit, um zu genesen.