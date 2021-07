Gwen Stefani und Blake Shelton: So war der Abend vor der Hochzeit

Gwen Stefani und Blake Shelton: So war die Nacht vor der Hochzeit

06.07.2021 14:55 Uhr

Gwen Stefani und Blake Shelton sollen an dem Abend vor ihrer Hochzeit "wirklich glücklich zusammen" gewesen sein.

Die beiden Turteltauben haben sich am vergangenen Wochenende das Ja-Wort gegeben und konnten ihre Liebe nicht verbergen, als sie am Freitagabend (02. Juli) in Blakes Restaurant Ole Red in Tishomingo, Oklahoma, gemeinsam essen gingen.

Mit der Familie beim Abendessen

Ein Insider erzählte gegenüber dem „People“-Magazin: „Sie sahen wirklich glücklich zusammen aus und waren definitiv ineinander verliebt.“ Die beiden Prominenten wurden dabei gesichtet, wie sie mit Gwens Söhnen Kingston (15), Zuma (12) und Apollo (7) Burger, Pommes und Tacos genossen. Gwen beschrieb ihren Hochzeitstag vor kurzem als einen in die Realität umgesetzten Traum.

Gwen Stefanis Liebesbotschaft für den Göttergatten

Gwen Stefani teilte eine Reihe von Schnappschüssen auf Instagram und schrieb dazu: „Träume vom 3. Juli 2021 werden wahr!!! Blake Shelton, ich liebe dich.“

Im Mai hatte Blake verkündet, dass sich Gwen mitten in der Planung ihrer Hochzeit befinden würde. Der Country-Musiker hatte die Organisation ihres besonderen Tages seiner Ehefrau überlassen, weil er die Feierlichkeiten sicherlich nicht so elegant gestaltet hätte wie Gwen. (Bang)