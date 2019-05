Gwen Stefani: Wie ist das denn nun mit einer Hochzeit?

Mittwoch, 8. Mai 2019 08:55 Uhr

Gwen Stefani und Blake Shelton sprechen oft übers Heiraten. Die ‚Hollaback Girl‘-Interpretin und der Country-Musiker sind seit 2015 ein Paar und obwohl sie „so glücklich sind wie nie zuvor“, wollen sie noch nicht vor den Traualtar treten.

Ein Insider verriet gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Gwen und Blake sind so weit gekommen und sie sind glücklicher als jemals zuvor. Blake spricht andauernd über Gwen. Gerade diese Woche sprachen seine Freunde darüber, wie er strahlt, wenn er von ihr spricht. Er schwärmt so häufig von ihr und es ist wirklich süß. Sie haben über eine Hochzeit gesprochen, aber haben sich entscheiden, dass das Leben so großartig ist, dass sie das Boot nicht ins Wanken bringen wollen. Sie lieben sich so sehr und haben sich in harten Zeiten unterstützt. Sie sind wirklich die besten Freunde und leben ihre Leben gemeinsam, trotz voller Terminkalender.“

Quelle: instagram.com

Blake ist immer noch hingerissen

In jeden Interview, das die beiden geben, wird immer wieder klar, wie happy das Paar ist. Erst vor kurzem schwärmte Blake in der US-amerikanischen Version von ‚The Voice‘, wo er und Gwen als Juroren mitwirkten: „Wie wunderschön sieht sie immer aus? Es ist unglaublich. Im Moment sieht sie, wo auch immer sie ist, wunderschön aus, was auch immer sie tut.“