Vorgeschmack auf "Wednesday"? Gwendoline Christie überrascht im Grusel-Outfit

Es scheint, als hätte sich Gwendoline Christie bei ihrem Look für die BAFTA-Verleihung 2025 von der Ästhetik der Serie "Wednesday" inspirieren lassen. (the/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 12:06 Uhr

Gwendoline Christie hat bei der BAFTA-Verleihung in London alle mit ihrem schwarzen Gothic-Look überrascht. Liefert sie mit diesem schrägen Outfit einen ersten Hinweis auf ein mögliches Comeback in der zweiten Staffel "Wednesday"?

Hat sie die renommierte Preisverleihung mit einer Halloween-Party verwechselt? Oder hat sich Gwendoline Christie (48) bei ihrem Look für die diesjährige BAFTA-Verleihung von der Ästhetik der Serie "Wednesday" inspirieren lassen? In London überraschte die Schauspielerin, die in der Grusel-Netflixserie die Rolle der Nevermore-Direktorin Larissa Weems spielt, mit einem schwarzen Gothic-Look sowie einer ungewöhnlich langen Haarmähne. Ein erster Vorgeschmack auf ein Comeback in der zweiten Staffel?

Eingekleidet von ihrem Partner Giled Deacon

Eingekleidet wurde Christie für die Verleihung der British Academy Film Awards von dem britischen Modedesigner Giles Deacon (56), mit dem sie seit 2013 auch liiert ist. Der Partner der Schauspielerin ist für seine extravaganten, kunstvollen und oft auch dramatischen Entwürfe bekannt.

An auffälliger Dramatik fehlte es Christies BAFTA-Look nicht. Besonders auffällig war nicht nur ihr bodenlanges und hochgeschlossenes schwarzes Satin-Kleid mit den breiten Schulterpolstern, sondern auch ihre Frisur. Ihre blonden Haare wurden durch hellblonde Extensions verlängert. Das Haarstyling erinnerte mit Zöpfchen und Satin-Schleifchen an eine Hommage an Hauptcharakter Wednesday Addams, die in der Serie von Jenna Ortega (22) verkörpert wird.

Achtung, Spoiler zu "Wednesday"-Staffel eins!

Ob Gwendoline Christie in der zweiten Staffel der "Addams Family"-Adaption überhaupt zu sehen sein wird, ist bislang noch unklar. Denn ihre Rolle wurde in der letzten Folge der ersten Staffel getötet. Da es sich bei "Wednesday" allerdings um eine Comedy-Horror-Serie mit fantastischen Elementen handelt, könnte ein Comeback in Staffel zwei durchaus denkbar sein. In einem Interview mit "Digital Spy" sagte sie diesbezüglich: "Wir haben sie nicht beerdigt gesehen, oder? Ich glaube, Larissa Weems wäre nicht wirklich darauf vorbereitet, sich mit etwas so Alltäglichem wie dem Tod zu beschäftigen oder davon beherrscht zu werden."

Neue "Wednesday"-Folgen sowie laufende Dreharbeiten sind vom Streamingdienst bestätigt, wann sie allerdings erscheinen werden, ist noch nicht bekannt.