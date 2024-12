Debütantin im Valentino-Kleid Gwyneth Paltrow: Besonderer Auftritt ihrer Tochter Apple in Paris

Gwyneth Paltrow und ihre Tochter Apple Martin sehen sich nicht nur sehr ähnlich, sie sollen auch ein Herz und eine Seele sein. (ae/spot)

SpotOn News | 01.12.2024, 15:38 Uhr

Auf ein besonderes Wochenende in der französischen Hauptstadt blickt Gwyneth Paltrow zurück: Ihre Tochter Apple Martin nahm dort am renommierten "Bal des Débutantes" teil, in dem junge Frauen in die Gesellschaft eingeführt werden. Dafür trug die 20-Jährige eine Traumrobe von Valentino.

Schauspielerin Gwyneth Paltrow (52) und Coldplay-Sänger Chris Martin (47) sind zwar schon seit 2016 geschieden, aber für ihre zwei gemeinsamen Kinder pflegen sie ein gutes Verhältnis. Das stellten sie auch am Wochenende wieder in Paris unter Beweis: Gemeinsam verfolgten sie, wie ihre Tochter Apple Martin (20) als Debütantin an einem Ball teilnahm.

So aufwendig war ihr Kleid

Die 20-Jährige besuchte am 30. November "Le Bal des Débutantes", bei dem seit 1992 jedes Jahr rund 20 Frauen im Alter von 16 bis 22 Jahren in die feine Gesellschaft eingeführt werden. Schon die Promi-Töchter und Schauspielerinnen Lily Collins (35) und Margaret Qualley (30) durften bei dem glamourösen Ereignis dabei sein, bei dem auch immer die eleganten Roben im Fokus stehen. Apple Martin trumpfte mit einem besonderen Look auf: Sie erschien in einem maßgeschneiderten Valentino-Kleid, für dessen Herstellung im Atelier von Valentinos Kreativdirektor Alessandro Michele laut "Vogue" 750 Stunden aufgewendet wurden. Das trägerlose, hellblaue Dress bestand demnach "aus sechs Lagen plissiertem Seidenchiffon im Dégradé-Stil". In der Taille war es mit einer schwarzen Seidenschleife zusammengebunden, dazu kombinierte Martin passende blaue Valentino-Sandalen.

Auch ihre Familie präsentierte sich in Kleidung des Luxus-Modehauses. Gwyneth Paltrow trug ein Kleid aus Valentinos Frühjahrskollektion 2025, während Chris Martin und Bruder Moses (18) maßgeschneiderte Smokings gewählt hatten. Einblicke in das "besondere lange Wochenende in Paris" gab neben der "Vogue" auch die stolze Mutter. Gwyneth Paltrow postete auf Instagram mehrere Farb- und Schwarzweißfotos von Apple und schwärmte: "Meine wunderschöne Tochter."

Sie bevorzugt bequeme Fashion

Der Modejournalist Derek Blasberg (42) sagte einmal, der verstorbene Chanel-Designer Karl Lagerfeld (1933-2019) habe prophezeit, dass Apple Martin ein "Chanel-Girl" werden würde, als sie gerade einmal vier Jahre alt war. Tatsächlich machte sie dann mit 18 Jahren während der Paris Fashion Week 2023 zum ersten Mal modisch auf sich aufmerksam, als sie ein schwarz-weißes Kleid-und-Blazer-Ensemble von Chanel trug.

Allerdings hält sich die College-Studentin, die ab und zu auch für die Lifestylte-Marke "Goop" ihrer Mutter modelt, selbst nicht für "super trendy". "Ich liebe Pullover und übergroße Cardigans, Loafer und ein gutes Paar bequeme Levis", sagte Apple der "Vogue" im vergangenen Jahr. "Das Wichtigste für mich ist, dass ich mich in einem Outfit wie mein wahres Ich fühle; ich strebe eine Mischung aus klassischen 90ern und coolem Opa-Look an."