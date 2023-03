Wer heimst einen Goldjungen ein? Rihanna vs. Lady Gaga: Zwei Superstars im Rennen um den Oscar Am 12. März werden erneut die Oscars in Los Angeles vergeben. Sowohl Lady Gaga als auch Rihanna sind in der Kategorie „Bester Filmsong“ nominiert. Doch das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden.