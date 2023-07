Beauty & Fashion Gwyneth Paltrow: Frauen sollten das Altern mit offenen Armen begrüßen

Gwyneth Paltrow in Court 2 March 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2023, 14:00 Uhr

Gwyneth Paltrow findet, dass das Altern Frauen das Gefühl geben sollte, „ermächtigt“ zu sein.

Die 50-jährige Schauspielerin, die zum Wellness-Guru wurde, hat die Doppelmoral des Alterns kritisiert und meinte, dass sich Frauen stattdessen damit auseinandersetzen sollten, den Prozess mit offenen Armen zu begrüßen.

Paltrow erzählte in einem Interview gegenüber dem ‚Vogue‘-Magazin: „Ich denke, dass das ein kulturelles Problem ist, [dass Frauen offenbar stärker nach ihrem Alter beurteilt werden als die Männer]. Es ist nicht unseres! Als Frauen wollen wir gesund sein, wir wollen altern. Diese Vorstellung, dass wir in der Zeit eingefroren sein sollen, ist so merkwürdig.“ Obwohl es kein Geheimnis ist, dass Altersdiskriminierung in Hollywood weit verbreitet ist und junge Schauspielerinnen unter ihren viel älteren Kollegen besetzt werden, sei die Prominente der Meinung, dass Frauen ein Vorbild sein sollten. Die Darstellerin fügte hinzu: „Ich liebe es, wenn ich jemanden wie Andie MacDowell mit ihren wunderschönen grauen Locken über die Akzeptanz des Alterns und den Unterschied zwischen unserem Umgang mit George Clooney [im Vergleich zur Wahrnehmung der meisten Frauen] sprechen höre. Es ist schön, [als Mann] grau zu werden, aber für Frauen ist es immer noch so: „‚Was haben Sie vor, gegen Ihre Falten und Ihre alternde Haut zu tun?‘ Da wird definitiv mit zweierlei Maß gemessen. […] Ich denke, dass wir ein Beispiel dafür sein möchten, wie man altern kann. Jede Frau sollte das so tun, wie sie es tun möchte.“