Gwyneth Paltrow freut sich über gesellschaftlichen Wandel

Gwyneth Paltrow meint, die Generation ihrer Tochter habe ein "Gefühl des Anspruchs", in die Arbeitswelt einzusteigen. Die 48-jährige Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Mann Chris Martin die 16-jährige Apple und den 14-jährigen Moses.

Für ihre Kinder, besonders für ihre Tochter, freut sich die Oscar-Preisträgerin, dass sie in einer Zeit des Wandels in die Arbeitswelt eintreten werden.

Apple und ihre Freundinnen seien so ermächtigt, dass sie sich keine Sorgen machen müssten, dass ihnen gesagt werde, sie könnten ihren Traumjob aufgrund ihres Geschlechts nicht erreichen.

Gesellschaftswandel

Paltrow erzählt während „Adobe Max“-Online-Konferenz via Videolink: „Wenn meine Tochter erst einmal in der Arbeitswelt ist, werden diese Mädchen sich das nicht gefallen lassen. Wenn ich meine Tochter mit ihren Freundinnen sehe, sind sie so gestärkt. Sie haben, und ich meine dieses Wort auf die beste Art und Weise, sie haben ein Gefühl des Anspruchs, das schön ist. Es ist nicht verdorben, es ist wie: ‚Nein, wir sind hier für das, was die Jungs auch bekommen werden.“

Alle in eine Richtung

Gwyneth Paltrow fügt stolz hinzu: „Ich finde es sehr erbaulich und ermutigend, dass wir alle gemeinsam in diese Richtung zu gehen scheinen.”

Die Unternehmerin lobte die #MeToo-Bewegung dafür, dass sie „den Grundstein für den Wandel gelegt hat“, wenn es um die Gleichstellung der Geschlechter geht, ebenso wie die Black Lives Matter-Bewegung dafür, dass sie dasselbe mit farbigen Menschen tut.

