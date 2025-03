Film Gwyneth Paltrow hat ‚viel Sex‘ mit Timothee Chalamet in ‚Marty Supreme‘

Gwyneth Paltrow - Famous - The Politician premiere - New York - September 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2025, 11:00 Uhr

Gwyneth Paltrow hat „eine Menge Sex“ mit Timothee Chalamet in ihrem neuen Film ‚Marty Supreme‘.

Die ‚Iron Man‘-Darstellerin kehrt zum ersten Mal seit Jahren auf die Leinwand zurück, nachdem sie eine längere Pause eingelegt hat, um sich auf den Ausbau ihrer Wellness-Marke Goop zu konzentrieren. Sie spielt die Ehefrau eines Tischtennis-Stars, die eine romantische Beziehung mit einem jüngeren Mann eingeht (Chalamet) – und Gwyneth hat zugegeben, dass es eine Menge intime Szenen gibt.

Die Oscar-Preisträgerin sagte der Zeitschrift ‚Vanity Fair‘: „Ich meine, wir haben eine Menge Sex in diesem Film. Es gibt eine Menge – eine Menge.“ Auf die Frage, ob sie mit dem ‚Dune‘-Star in vielen „verletzlichen Positionen“ zu sehen ist, antwortete sie nur: „Jenseits“. Über den Film ‚Marty Supreme‘ sagte Gwyneth: „[Ich spiele] diese Frau, die mit jemandem verheiratet ist, der in der Ping-Pong-Mafia ist, sozusagen … Sie [die beiden Charaktere] treffen sich und sie hat ein ziemlich hartes Leben hinter sich, und ich glaube, er haucht ihr wieder Leben ein, aber es ist eine Art Transaktion für sie beide.“

Für Paltrow war die Zusammenarbeit mit einem Intimitätskoordinator am Set eine ganz neue Erfahrung. „Es gibt jetzt so etwas wie einen Intimitätskoordinator, von dem ich nicht wusste, dass es ihn gibt … Ich dachte nur: ‚Mädel, ich komme aus der Zeit, in der man sich auszieht, ins Bett geht und die Kamera läuft'“, so die Darstellerin. Und über die Arbeit Zusammenarbeit Chalamet schwärmte sie: „Er ist einfach ein sehr höfliches, gut erzogenes, ich wollte sagen, Kind. Er ist ein Mann, der seine Arbeit wirklich ernst nimmt und ein lustiger Partner ist.“

‚Marty Supreme‘ wird unter der Regie von Josh Safdie gedreht.