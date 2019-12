Gwyneth Paltrow: Heiße Weihnachten in der Infrarot-Sauna

Gwyneth Paltrow heizt ihren Fans jetzt mal so richtig ein. Normalerweise lässt die Schauspielerin ihre Follower liebend gerne an ihren Beauty-Ritualen und Lifestyle-Ratschlägen teilhaben. Jetzt bekamen die aber mal einen besonders heißen Einblick in das, was die 47-Jährige so gesundheitlich Gutes für sich tut.

Quelle: instagram.com

Die Stars lieben die Sauna

Gwyneth Paltrow postete ein Foto aus einer Infrarot-Sauna. Sie trägt lediglich einen knappen, schwarzen Slip und bedeckt ihre Brüste mit den Armen. „Ich mache gerade meinen Vorweihnachts-Schwitzer“, erklärt sie ihren Anhängern und schrieb noch: „Ich liebe das.“

Die Idee mit der Infrarot-Sauna ist keine neue und außerdem bereits bei so einigen Stars hochbeliebt. Die Wärme wird da nicht über glühende Steine in einem kleinen Ofen sondern über besondere Infrarotstrahler erzeugt. Die erzeugen „nur“ Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad. Die Hitze dringt tiefer in die Haut ein, ohne den Kreislauf zu belasten.

Schauspielkollegin Kate Hudson schrieb in den Kommentaren: „Need this!“ (Ich brauche das!“) und Goldie Hawn kommentierte: „Die beste Sauna!“