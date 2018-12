Gwyneth Paltrow: Mit 46 sexy am Strand

Samstag, 29. Dezember 2018 19:20 Uhr

Gwyneth Paltrow genießt die freie Zeit „zwischen den Jahren“ – und beeindruckt ganz nebenbei mit dem Beach-Body einer zwanzig Jahre jüngeren Frau.

Hollywood-Star und „Goop“-Gründerin Gwyneth Paltrow ist mittlerweile 46 Jahre alt – ein für Frauen in der Traumfabrik (bedauernswerterweise) fast schon biblisches Alter. Dass Paltrow jedoch alles andere als in die Jahre gekommen ist, beweist sie nicht nur auf der Leinwand und im Geschäftsleben. Auch an Attraktivität hat die Darstellerin nicht eingebüßt.

Quelle: instagram.com

Traumfigur trotz Ü40

Aktuell befindet sich Paltrow mit ihrer Familie in den Ferien am Meer. Die Schauspielerin teilte ihr Urlaubsglück mit den Fans und veröffentlichte via Instagram ein Foto, das sie im sexy Bikini am Strand bei Sonnenuntergang zeigt. Dazu schrieb sie schlicht: „Out of Office“. Obwohl sie für diese Traum-Figur auch in den Ferien täglich einiges tun dürfte… (CI)