Gwyneth Paltrow preist ihre Sextoys als Zeitvertreib an

16.02.2021 11:27 Uhr

Hollywoodstar Gwyneth Paltrow will ihren Geschlechtsgenossinnen mit ihrem neuen "Goop"-Vibrator den Lockdown versüßen. Die Schauspielerin bringt jedenfalls jahrelange Testerfahrung mit.

Die 48-jährige Schauspielerin präsentierte am Wochenende die neueste Kreation ihrer Lifestyle-Marke. Nun verriet sie, dass sie das Sexspielzeug mit in den Verkauf aufgenommen habe, um die derzeitige Quarantäne für alle einfacher zu machen.

Erhältlich im Online-Shop

Nachdem die Poetin Cleo Wade Gwyneth Paltrow eine „Ikone“ genannt hatte, da diese ihren eigenen Vibrator kreierte, antwortete die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story: „Ich musste mir irgendwie die Zeit vertreiben, weißt du?“

Das Sex-Toy kann für umgerechnet circa 80 Euro auf der Webseite der Oscar-Preisträgerin erstanden werden.

Gwyneth Paltrows Toys stehen für „großartige Orgasmen“

Auf „Goop“ steht über Gwyneths neuestes Produkt zu lesen: „Wir haben über die Jahre eine Menge Vibratoren getestet – ein Job, den wir sehr ernst nehmen, denn großartige Vibratoren bringen großartige Orgasmen. Im Grunde genommen tut es einfach gut. Wir freuen uns, euch unseren doppelseitigen Zauberstab-Vibrator vorzustellen.“ In der Vergangenheit hatte Paltrow bereits mit so einigen interessanten Produktempfehlungen auf sich aufmerksam gemacht. So empfahl sie ihren Fans ein Vagina-Dampfbad, das von nicht wenigen Ärzten als gesundheitsschädigend eingestuft wurde. Erst vor kurzem begann sie außerdem, über ‚Goop‘ Duftkerzen mit dem Geruch ihrer Vagina zu verkaufen. (Bang/KT)