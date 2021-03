Gwyneth Paltrow: Shitstorm wegen Profitmache durch Essstörungen

14.03.2021 21:45 Uhr

Vom 1. bis zum 7. März fand die internationale Woche der Sensibilisierung von Essstörungen statt. Es gibt wohl kaum einen schlechteren Zeitpunkt, ein Diät-Buch zu veröffentlichen. Gwyneth Paltrow hat es trotzdem geschafft.

Es gibt zahlreiche Tage und Wochen im Jahr, um für verschiedenste Probleme zu sensibilisieren. Anfang März stand das Thema Essstörungen im Mittelpunkt. Gwyneth Paltrow kam auf die saublöde Idee, während dieser Zeit ein Diät-Buch zu veröffentlichen – mit Tipps zum Fasten. Auf sozialen Medien gab es dafür einen Shitstorm erster Klasse.

„Intuitives Fasten“

Für Gwyneth Paltrow war es ein großes Anliegen, ihren Diätplan mit der Welt zu teilen – erstellt von dem Heilpraktiker Dr. Will Cole. Gemeinsam werben sie für „intuitives Fasten“, was sich eigentlich schon selbst widerspricht. Denn intuitives Essen bedeutet, dass man auf seinen Körper und die Signale hört, was Hunger und Sättigungsgefühl angeht, ohne sich irgendwie einzuschränken oder zu fasten.

Therapeuten sind alarmiert

In den Kommentaren lassen die Leute ihre Wut aus. Der Top-Kommentar ist geschrieben von einer zertifizierten Therapeutin im Bereich Essstörungen: „Als Essstörungs-Therapeutin, die zertifiziert das Thema ‚intuitives Essen‘ bearbeitet – das hier ist SCHÄDLICH und verantwortungslos. Du missbrauchst intuitives Essen als Diätkultur, und sagst Leuten, sie sollen hungern. Das wird so vielen schaden!“

Zahlreiche weitere Essstörungs-Spezialisten teilen diese Meinung offen unter dem Beitrag. Auch Betroffene melden sich zu Wort: „Kontrolliertes Fasten… hm… klingt wie beschränken… vielleicht sogar eine Essstörung“, schreibt ein User enttäuscht. „Komisch, mein Arzt nennt intuitives Fasten ganz anders“, schreibt eine Userin und spielt auf ein gestörtes Essverhalten an.

‘Intuitive Fasting’ is such a weird way to spell ‘disordered eating’ — Alexis Conason (@theantidietplan) February 27, 2021

Perfekte Zusammenfassung einer Anti-Diät-Seite

Die Anti-Diät-Seite „The Body Love Society“ formuliert es noch einmal leichter: „‚Intuitives Fasten‘ ist so, als würdest du sagen ‚Ich habe ein neues Programm erstellt, wo du Vegetarier bist und trotzdem Fleisch essen kannst‘. Es ist einfach unmöglich. Das hier ist einfach die Vereinnahmung von Anti-Diät-Sprache von der du weißt, dass sie sich verkauft. Das wird so viel Schaden anrichten.“ Selbst die britische Gesundheitsbehörde warnt offiziell vor dem Buch!

Galerie

Harte Fakten

Der Instagram-Account „im_powering“ ist ein Blog von Imogen, die selbst unter einer Essstörung litt und nun das lebende Beispiel ist, dass es besser werden kann. Sie macht Gwyneths Buch besonders traurig, und um das Problem zu verdeutlichen, teilt sie einige Fakten zum Thema Essstörungen, die es einem kalt den Rücken runterlaufen lassen…

„Eines von fünf Kindern, das an Magersucht leidet, stirbt. 22 Prozent aller Teenager haben eine Essstörung und einer von 20 Erwachsenen leidet ebenfalls darunter. Und mir ist das egal“, schreibt sie als ersten alternativen Buchtitel auf „Intuitives Fasten“. „Ich profitiere von DEINER Unsicherheit mit meinem eigenen, gestörten Essverhalten“, ist ein anderer.

Nicht der erste Skandal

Das ist nicht das erste Mal, dass Gwyneth Paltrow schädliche Ideen in die Welt hinausschreit. In der Vergangenheit empfahl sie mehrfach Null-Diäten, die sie von „zertifizierten Ärzten“ (Heilpraktikern ohne wissenschaftliche Beweise) bekam, verkaufte teure Steine, um die Vagina von schlechten Energien zu reinigen und verkaufte Produkte, die angebliche Parasiten behandeln sollen. Mit diesem Buch und dem Timing der Veröffentlichung hat sie sich für viele nun endgültig ins Aus geschossen. (AKo)