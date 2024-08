Beauty & Fashion Gwyneth Paltrow: Sie war kein Mascara-Fan

Gwyneth Paltrow - The Fashion Awards 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2024, 16:00 Uhr

Gwyneth Paltrow erzählte, dass sie Mascara jahrelang nicht mochte, aber mit zunehmendem Alter lernte, das Beauty-Produkt zu lieben.

Die Hollywood-Schauspielerin, die sich zur Wellness-Expertin entwickelte, hatte vor kurzem ihre eigene Featherlash-Mascara für ihre Marke Goop auf den Markt gebracht, die auch ein Wimpernpflege-Serum enthält.

Und jetzt enthüllte Gwyneth, dass Mascara in letzter Zeit zu einem ihrer Lieblingsprodukte geworden ist, nachdem sie es jahrelang gar nicht mochte. Der Star verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Refinery29.com‘: „Ich bin ein größerer Mascara-Fan geworden, besonders mit zunehmendem Alter. Das ist das Einzige, was meine Visagistin Georgie [Eisdell] zu mir sagte. Und ich denke, das macht einen großen Unterschied, wenn es darum geht, die Augen definierter und wacher aussehen zu lassen.“ Gwyneth fügte hinzu, dass sie keine neuen Produkte „nur so zum Spaß“ auf den Markt bringen will, aber sie hatte das Gefühl, dass es eine Marktlücke für eine „saubere“ Wimperntusche gibt. „Bei Goop versuche ich, nur Dinge zu machen, für die ich wirklich eine Leidenschaft hege, und wenn es etwas ist, das ich brauche und es dabei noch einen Freiraum gibt. Ich möchte, dass es bedeutungsvoll ist und nicht nur ein weiteres Produkt. Es gibt so viele Produkte auf dem Markt, dass es echt keinen Sinn macht, etwas nur des Selbstzwecks wegen zu machen“, sagte Paltrow.