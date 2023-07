Drei Generationen auf einem Bild Gwyneth Paltrow: So ähnlich sehen ihr Mutter Blythe und Tochter Apple

Gwyneth Paltrow scheint ihre guten Gene von ihrer Mutter Blythe Danner geerbt zu haben. (the/spot)

SpotOn News | 17.07.2023, 14:30 Uhr

Drei wunderschöne Frauen aus drei Generationen auf einem Foto: Gwyneth Paltrow hat auf Instagram ein Foto gepostet, das sie zusammen mit ihrer Tochter und ihrer Mutter zeigt. Die Aufnahme spricht dafür, dass die guten Gene in der Familie liegen.

Drei Generationen von Frauen auf einem Foto vereint: Gwyneth Paltrow (50) hat auf Instagram eine seltene Aufnahme gepostet, die sie zusammen mit ihrer Tochter Apple Martin (19) und ihrer Mutter Blythe Danner (80) zeigt. Entstanden ist das Foto auf einer Gartenparty, die von Paltrows Lifestyle-Marke Goop, der Modemarke Gucci und der Fashion-Stylistin Elizabeth Saltzman in den Hamptons ausgerichtet wurde.

Drei Frauen, drei unterschiedliche Styles

Das Foto zeigt Paltrow freudestrahlend in der Mitte ihrer beiden weiblichen Familienmitglieder. Die Ähnlichkeit zwischen den drei Frauen ist nicht zu übersehen und auch das Gespür für stilvolle Kleidung scheint definitiv in der Familie zu liegen. Gwyneth Paltrow selbst sah in einer Co-Ord-Kombination von Gucci – bestehend aus einem langen Maxi-Rock und einem Crop-Top – hinreißend aus.

Paltrows Mutter Blythe Danner besuchte das Event in einem weißen langen Kleid, das sie mit einem eleganten blauen Tuch um die Schultern kombiniert hatte. Die jüngste im Bunde, Apple, hatte sich für das Event mit einem schwarzen Mini-Kleid aus einer Goop-Kollektion in Schale geworfen. Mit einer kleinen pinken Handtasche hatte sie ebenfalls ein Gucci-Accessoire in ihren Look integriert.

Auf weiteren Fotos, die Paltrow auf Instagram postete, ist sie unter anderem mit Ehemann Brad Falchuk (52) zu sehen. Die beiden sind seit 2018 verheiratet. Zuvor war Gwyneth Paltrow mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (46) verheiratet. Mit ihm zusammen hat sie die Kinder Apple und Moses.