Beauty & Fashion Gwyneth Paltrow verrät ihre Sommer-Beauty-Tipps Gwyneth Paltrow hat darüber gesprochen, dass sie ihre Schönheitsroutine in diesem Sommer schlicht halte. Die 51-jährige Schauspielerin und Unternehmerin verzichtet in den Sommermonaten auf zusätzliche Beauty-Produkte, weil sie der Meinung ist, dass sie ihre Haut damit gesund halten kann. Die Prominente erklärte in ihrem Goop-Blog: „Im Sommer ist weniger mehr. Wenn ich es einfach halte, […]