Gwyneth Paltrow und Tochter: Jedes Jahr ein neues Piercing

08.06.2021 10:37 Uhr

Gwyneth Paltrow und ihre Tochter lassen sich jedes Jahr ein neues Piercing stechen.

Die „Goop“-Gründerin veröffentlichte erst vor kurzem ihre eigene Schmuckreihe und verriet im Zuge dessen, dass sie und die 17-jährige Apple, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Chris Martin großzieht, sich jedes Jahr zum Geburtstag ein neues Piercing stechen lassen.

Familientradition

Über die Tradition sagte Gwyneth Paltrow bei der Präsentation ihrer Designs: „Jedes Jahr an Apples Geburtstag lassen wir uns ein neues Piercing stechen. Das ist unsere kleine Tradition. Sie war eine so große Inspiration für diese Kollektion und sie half mir dabei, die Designs zu verfeinern. Sie wird die nach ihr benannten Ohrringe auf jeden Fall ausleihen.“

Tochter liebt den Stil Gwyneth Paltrows Stil

Und obwohl Gwyneth den Fans ihrer Lifestyle-Webseite regelmäßig Tipps in Sachen Mode gibt, scheint Apple nicht davon überzeugt zu sein, dass ihre Mutter eine Fashion-Expertin ist. Der Hollywoodstar erzählt weiter: „Sie will für absolut gar nichts meinen Rat. Sie hat all diese Online-Stores, die sie mag, mein Sohn ist genau das Gegenteil. Meine Tochter mag meinen Style jetzt, Gottseidank, denn es gab eine Zeit, da dachte sie ich sei ein absoluter Loser.“ (Bang)