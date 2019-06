GZSZ: Serien-Liebling Maximilian Braun steigt aus

Freitag, 14. Juni 2019 22:36 Uhr

Seit zwei Jahren spielt Maximilian Braun (22) die Rolle des Luis Ahrens bei “GZSZ”. Nun verlässt Luis die RTL-Erfolgsserie.

2017 begann Luis Ahrens ein Praktikum in der Architekturfirma von Jo Gerner und trat somit in die Serie. In letzter Zeit war er vor allem eins: Jonas’ bester Kumpel. In dessen Stiefvater Alexander, fand auch Luis eine Art Vaterfigur. Dass Luis die Serie verlassen wird, kündigte sich allerdings schon längere Zeit an. Nach Gewalt und Mobbing beschloss Luis Berlin zu verlassen. Nun möchte er ein Auslandsjahr in Neuseeland verbringen.

Die Sache mit dem Video

2017 zog Luis, damals 15 Jahre alt, mit seiner Mutter von Frankfurt nach Berlin um einen Neuanfang zu wagen. Kurz darauf wurden die beiden von Luis’ Vater Martin tyrannisiert, der den beiden nach Berlin hinterher reiste. Allerdings konnten sich die beiden vom gewalttätigen Vater befreien. Kurze Zeit später wurde Luis von seinen Mitschülern erpresst.

Brenda hatte ein Selbstbefriedigungsvideo von ihm. Luis zahlte ihr 100 Euro um zu verhindern, dass sie das Video veröffentlicht.

Zu allem Überfluss wurde Luis von seinen Mitschülern auch mit Schleim bespritzt. Kein Wunder also, dass der 17-jährige nach Gewalt und Mobbing plant die Stadt zu verlassen… Schon nächsten Freitag am 21. Juni, soll Jonas’ Kumpel verabschiedet werden.

Quelle: instagram.com

Wie geht’s weiter mit Maximilian?

Schon vor seiner Rolle bei “GZSZ” war Maximilian als Schauspieler im deutschen Fernsehen zu sehen. Unter anderem spielte er in der Jugendserie “Schloss Einstein” und in “In aller Freundschaft- Die jungen Ärzte” mit. Somit ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis Maximilian seine nächste Rolle ergattert. Schließlich besucht er schon jetzt fleißig Castings.

„Ich bin jetzt wieder in der Situation, in der jeder Schauspieler ist, der nicht in einer festen Serie arbeitet. Ich mache Castings, drehe mal hier, mal da und vertreibe mir die Zeit mit Weiterbildungen. Was sonst noch kommt: Da weiß ich genauso viel wie jeder, der das hier gerade liest“, so Maximilian laut ‚Bild‘-Zeitung.

Die Schauspielerei scheint aber weiter Maximilians große Leidenschaft zu sein. Letztes Jahr sagte er gegenüber RTL: „Ich liebe an diesem Beruf, dass man unglaublich viel erlebt und auch super viel lernt. Von einem neuseeländischen Kriegstanzworkshop über Drohnenfliegen und Filmküsse bis hin zum Luftgewehr schießen war schon vieles dabei, und ich hoffe, es wird noch viel mehr!“