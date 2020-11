19.11.2020 16:00 Uhr

Haare abrasiert: So sieht Demi Lovato nicht mehr aus!

Demi Lovato ist jetzt um einige Haare leichter. Wir zeigen dir, wie die Sängerin nach ihrer Typveränderung aussieht...

Denkt man an Demi Lovato (28), dann denkt man auch an ihre sexy tiefschwarze Mähne. Jetzt hat sich die Sängerin allerdings einer kompletten Typveränderung unterzogen…

Demi trägt jetzt Undercut

In ihren zwei neuesten Instagram-Posts präsentiert sie ihren Followern jetzt ihren neuen Look. Statt langen Haaren trägt Demi jetzt einen stylischen Undercut. Heißt: Kurzrasierte Seiten und auf dem Kopf einen Kurzhaarschnitt. Doch die Sängerin hat anscheinend nicht nur zu Schere und Rasierer gegriffen, auch von der Farbe ihrer Haare hat sich Demi verabschiedet. Der lässige Kurzhaarschnitt erstrahlt nämlich in kühlem Blond.

Ihre Fans lieben es

Alle sind vom neuen Look der 28-Jährigen überzeugt. Egal ob andere Promis oder Demis Fans: Sie lieben die neue Frisur des ehemaligen Disney-Stars. Unter den Beiträgen häufen sich die Kommentare mit Komplimenten rund um die neue Demi. Sie schwärmen: „Du siehst so toll aus! Ich bin sprachlos.“ Ein anderer Nutzer witzelt: „Ich bin so genervt, dass du alles gut aussehen lassen kannst. Muss schön sein, so ein perfektes Gesicht zu haben.“

Demi experimentiert gerne rum

Erst vor kurzem überraschte Demi ihre Fans bereits mit einer anderen Haarfarbe. Als Moderatorin bei den „People’s Choice Awards“ tauchte Demi mit blonder und mega langer Mähne auf. Bei diesem Experiment hatte es sich jedoch um eine Perücke gehandelt. Die Farbe scheint ihr dort wohl so gut gefallen zu haben, dass sie sich bei ihrem neuen Look anscheinend inspirieren lassen hat.

Galerie

Neue Frisur, neues Glück?

Beginnt für Demi mit der neuen Frisur auch gleich ein neuer Abschnitt in ihrem Leben? Viele Frauen unterziehen sich bei großen Veränderungen immer wieder einer Typveränderung. Das könnte tatsächlich auch bei der Sängerin der Fall sein. Erst vor kurzem trennte sich Demi von ihrem Verlobten und auch ihr neues Album steht bereits in den Startlöchern. Sieht aus, als startete Demi einen kompletten Neuanfang.

(AK)