Haare wie Jennifer Aniston! Mit ihrer neuen Bürste klappt’s

Haare wie Jennifer Aniston! Mit ihrer neuen Bürste klappts.

09.09.2021 17:18 Uhr

Alle Welt beneidet sie um ihre Haare. Und prompt erobert Jennifer Aniston nun mit einer Haarbürste den Beauty-Markt und launcht ihr Label LolaVie.

Jennifer Aniston hat nun nach langem Munkeln endlich ihr Beautylabel LolaVie gelauncht. Das erste Produkt: eine Haarbürste, die die Haare schnell und easy entwirrt. Die 52-jährige „Friends“-Darstellerin wagt sich mit der umgerechnet rund 21 Euro teuren, tierversuchsfreien und veganen Entwirrer-Bürste auf den Beauty-Markt. Sie bezeichnet das Tool selbst als „das Schweizer Taschenmesser der Haarprodukte“.

Jennifer Aniston: Ihren größten Beauty-Fehler bereut sie noch heute

Die Hollywood-Schönheit erklärte, dass die Inspiration für die Entwicklung der speziellen Bürste von ihrem „größten“ Haar-Fauxpas herrührt, den sie als Teenager begangen hat: Sie ließ ihre hüftlangen Haare abschneiden. Dazu sagte sie jetzt: „Es gibt keine Bürste, die das gleiche tut. Ich hatte dieses unglaubliche, glatte Haar, das mir bis zur Taille reichte und ich wollte es immer abschneiden. Meine Mutter sagte: ‚Wenn du 13 bist, kannst du machen, was du willst.‘ Und das war der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Ich habe sie ganz abgeschnitten.“

Jennifer Anistons Ideen sind grenzenlos

Jennifer verriet auch, dass der Name ihrer Marke – die frei von schädlichen Chemikalien ist – von ihrem ersten Auto inspiriert ist. Während sich die Marke auf Haarprodukte konzentrieren wird, deutete Aniston an, dass sie in Zukunft auch in andere Kosmetik-Bereiche einsteigen möchte. Zum „People“-Magazine sagte sie dazu: „Im Moment geht es um Haare, aber ich habe alle möglichen Ideen im Kopf. Ich setze mir keine Grenzen!“

Als Rachel Green in "Friends" wurde Jenniifer Ansiton für ihren Haarschnitt berühmt.